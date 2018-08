Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.908,00 -0,23% +7,13% Euro-Stoxx-50 3.439,38 -0,48% -1,84% Stoxx-50 3.072,17 -0,38% -3,33% DAX 12.505,66 -0,45% -3,19% FTSE 7.514,66 -0,64% -1,42% CAC 5.488,96 -0,22% +3,32% Nikkei-225 22.869,50 +0,09% +0,46% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,29 +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,97 69,51 +0,7% 0,46 +19,2% Brent/ICE 77,60 77,14 +0,6% 0,46 +20,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.204,93 1.206,60 -0,1% -1,67 -7,5% Silber (Spot) 14,68 14,76 -0,6% -0,08 -13,3% Platin (Spot) 794,40 798,50 -0,5% -4,10 -14,5% Kupfer-Future 2,69 2,71 -0,8% -0,02 -19,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der mehrtägigen Rally mit immer neuen Rekordhochs dürfte es an der Wall Street am Donnerstag zum Start etwas gemächlicher zugehen. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes deuten auf leichte Verluste hin. Dennoch dürften der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite mit ihren jüngsten Rekordhochs auch ein sattes Plus auf Monatsbasis einfahren, es wäre das fünfte in Folge. Getrieben wird der Markt gegenwärtig von der Hoffnung, dass die globalen Handelskonflikte bereinigt werden können, wie im Fall USA/Mexiko bereits geschehen. Teilnehmer sehen das heutige Minus im wesentlichen als Gegenbewegung nach der jüngst starken Phase. Bedenklich stimmt aber, dass die Börsen in Europa und Asien schon länger nicht mehr mit dem Tempo der Wall Street mithalten können. Ein Grund für die Schwäche an diesen Märkten am Donnerstag ist die Sorge rund um die Schwellenländer, die vor allem von der Türkei ausgeht. Unter den Einzelwerten fallen Salesforce um 3,1 Prozent. Mit seinen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal hat der Anbieter von gewerblichen Cloud-Lösungen die Erwartungen des Marktes zwar übertroffen, der Gewinnausblick auf das laufende dritte Quartal blieb aber hinter den Prognosen zurück. Daneben könnte die Campbell-Aktie im Blick stehen. Der Lebensmittelkonzern will sein internationales Geschäft und die Sparte Tiefkühlkost veräußern. Das Unternehmen wird zudem am Donnerstag Geschäftszahlen ausweisen, ebenso wie Ciena, Dollar General und Abercrombie & Fitch, die noch vorbörslich berichten werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 210.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Verluste am Mittag aus. Sorgen bereitet den Anlegern die am Horizont aufziehende Schwellenländer-Krise. "Die Gefahr, dass die Türkei-Krise zu einer globalen Emerging Markets Krise wird, wird immer größer", sagt QC-Stratege Altmann. Laut Moody's müssen türkische Banken in den kommenden zwölf Monaten 77 Milliarden Dollar refinanzieren. Air France-KLM verlieren 6 Prozent, nachdem Aussagen aus Gewerkschaftkreisen auf eine weitere Verschärfung des Tarifkonflikts und mögliche Streiks hindeuten. In Paris ziehen Buoygues dagegen um 4 Prozent an. Händler verweisen auf die Geschäftszahlen, die unter anderem einen weiteren Margenanstieg des Mischkonzerns ausweisen. Da Bouygues im Bausektor notiert werden, zieht dieser Stoxx-Branchenindex um 0,4 Prozent an. Nach der jüngsten Rally führen FMC nun die Verliererseite im DAX an. Der Kurs gibt 2,7 Prozent. SAP büßen 0,9 Prozent ein. Der US-Konkurrent Salesforce hat zwar gute Zahlen, aber einen schwachen Ausblick vorgelegt. In der zweiten Reihe ist der Handel wegen des Vorstandswechsels bei Scout24 verunsichert. Der Kurs fällt um 4,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.58 Mi, 17.45 % YTD EUR/USD 1,1700 -0,08% 1,1687 1,1700 -2,6% EUR/JPY 130,55 -0,22% 130,50 130,78 -3,5% EUR/CHF 1,1351 -0,14% 1,1353 1,1384 -3,1% EUR/GBP 0,8986 -0,01% 0,8980 0,8994 +1,1% USD/JPY 111,58 -0,14% 111,65 111,79 -0,9% GBP/USD 1,3020 -0,07% 1,3017 1,3007 -3,7% Bitcoin BTC/USD 6.929,15 -1,8% 6.997,31 7.054,38 -49,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen ist die Luft nach einer Woche steigender Kurse an den meisten Handelsplätzen endgültig raus gewesen - die Kurse sanken auf breiter Front. Bereits seit Tagen war ein nachlassender Schwung zu beobachten. Auffallend ist, dass die Indizes in Asien den von einem Rekord zum nächsten eilenden US-Börsen nicht mehr folgen. Laut Händlern ist ein Innehalten angesichts fehlender Impulse durchaus nachvollziehbar, denn die nächste Woche dürfte ereignisreich werden mit Notenbanksitzungen und wichtigen Konjunkturdaten. Allerdings richtet sich der Blick auch auf eine möglicherweise drohende Krise von Schwellenländern angesichts weiter fallender Währungen. Die Türkei und Argentinien wurden als aktuelle Krisenherde genannt. Die chinesischen Börsen blieben der Ausreißer mit besonders heftigen Abgaben. Laut den Analysten von Goldman Sachs belasteten die jüngsten Wertverluste des Renminbi die Aktienmärkte im chinesischen Kernland wie auch in Hongkong. In Hongkong verbuchte der Automobilkonzern BYD einen 72-prozentigen Ergebnisabsturz im ersten Halbjahr und deutete weitere Schwierigkeiten an. Die Titel gaben um 2,8 Prozent nach. Auch in Tokio erlahmte die Dynamik, allerdings verbuchte der Nikkei-225 den achten Tag in Folge Aufschläge und stemmte sich damit gegen den Negativtrend der Region.

CREDIT

An den europäischen Kreditmärkten verändern sich die Risikoprämien am Donnerstag nur noch wenig. Das steigende Angebot an Unternehmensanleihen wirkt sich noch nicht auf die CDS-Spreads aus. "Die Nachfrage ist robust", sagt ein Marktteilnehmer. Die Commerzbank verweist darauf, dass die Emissionen bisher von Unternehmen mit A-Rating kommen, was die Nachfrage stütze. Allerdings könnten lange Laufzeiten in den kommenden Wochen zu einer Ausweitung der Spreads führen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bertelsmann bestätigt Prognose nach solidem ersten Halbjahr

Bertelsmann ist nach dem ersten Halbjahr auf Kurs. Der Medien- und Bildungskonzern erzielte erneut einen Gewinn von gut einer halben Milliarde Euro und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten leicht um 1,3 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro. Für Gegenwind sorgten negative Wechselkurseffekte vor allem aus dem US-Dollar.

Deutsche-Börse-CEO: Maximale Zukaufsfähigkeit nicht bei 1 Mrd EUR

Die Deutsche Börse könnte nach Aussage ihres Vorstandsvorsitzenden auch mehr als 1 Milliarde Euro für Zukäufe ausgeben. "Es ist nicht so, dass die maximale Zukaufsfähigkeit bei einer Milliarde liegen würde", sagte Theodor Weimer bei der Veranstaltung "Bankengipfel" des Handelsblatts in Frankfurt. Aus der Eigenfinanzierung bekäme der Konzern über 1 Milliarde Euro gestemmt, "dazu haben wir jederzeit die Möglichkeit des Zugangs zum Kapitalmarkt", so Weimer.

Marke VW: Nur die Hälfte der VW-Modelle sind für bereit für neue Abgasnorm

Die Marke Volkswagen kommt bei den Vorbereitungen für die neuen Abgasvorschriften in Europa unter Zeitdruck: Bislang wurde nur die Hälfte der VW-Modelle nach dem neuen Regelwerk zertifiziert, wie Thomas Zahn, Chef des Deutschland-Vertriebs bei der Marke Volkswagen, sagte. Die neue Abgasnorm WLTP tritt am 1. September in Europa in Kraft. Sieben von 14 Modellen seien bereit für das neue Testverfahren, sagte Zahn am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Razzia bei DZ Bank wegen Cum-Ex - Nachzahlung von 149 Millionen Euro

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat am 11. Juli die DZ Bank im Zusammenhang mit Aktiengeschäften zu Lasten des Fiskus durchsucht. Zwei Dutzend Ermittler seien bei der Razzia im Einsatz gewesen. Den dem Fiskus durch diese sogenannten Cum-Ex-Geschäfte entstandenen Schaden hat die Bank inzwischen beglichen.

DZ Bank stellt weniger bei DVB zurück und erhöht Gewinn

Die DZ Bank hat im ersten Halbjahr 2018 bei einem leicht rückläufigen Zinsüberschuss ihren Gewinn erhöht. Der Grund ist, dass das Spitzeninstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken einerseits deutlich weniger zur Risikovorsorge bei dem Schiffsfinanzierer DVB Bank zuführen musste. Zum anderen profitierte die Bank von niedrigeren Verwaltungsaufwendungen und einem besseren Ergebnis aus Finanzanlagen.

Fielmann verdient wie erwartet weniger, bestätigt Ausblick

