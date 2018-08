Der Goldpreis kann sich nicht wirklich von der runden Marke bei 1.200 Dollar je Unze lösen. Technisch fehlt aber nicht mehr viel für ein neues Kaufsignal. Unterdessen steigt das Gold/Silber-Verhältnis auf den höchsten Wert seit 30 Monaten.

Dollar-Rallye erst einmal beendet?

Zum Monatsende hin hat der US-Dollar sichtlich geschwächelt. Das ist kein Wunder nach der famosen Rallye der vergangenen Monate. Allerdings dürfte es auch eine Folge der neuesten Eskapaden der US-Regierung sein. Schließlich müssen zwei von Donald Trumps engen Vertrauten (Cohen und Manafort) wahrscheinlich hinter Gittern und kooperieren zudem eng mit den Behörden. Die US-Staatsanwaltschaft leistet hier also effektive Arbeit. Für Trump dürfte es daher in den kommenden Monaten wieder eng werden in der Russland-Affäre. Somit sollte man sich am Markt darauf gefasst machen, dass mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen in den USA , den sogenannten Midterms, Trump von seiner zuletzt etwas ruhigeren Politik abkehrt und wieder deutlich schärfer schießt. Ein Amtsenthebungsverfahren scheint nun gar nicht mehr so weit weg zu sein. An den politischen Wettmärkten wird dafür inzwischen ein weit höhere Wahrscheinlichkeit eingepreist.

Gold/Silber-Ration auf Mehrjahreshoch

Der Goldpreis konnte zumindest zeitweise davon profitieren. Vom Verlaufstief bei 1.160 Dollar hat sich die Unzennotiz kräftig erholt. Dennoch scheint er nun eng an der Marke von 1.200 Dollar zu hängen. Technisch ...

