Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Als erstes Spin-off-Venture-Unternehmen von Samsung Electronics C-Lab wird Innomdle Lab (http://www.mysgnl.com/) bei der dieses Jahr vom 31. August bis zum 5. September in Berlin stattfindenden IFA 2018 (https://b2b.ifa-berlin.com/) drei neue Produkte vorstellen.



Als Mitglied des K-ICT Born2Global Centre (http://www.born2global.com/) wird Innomdle Lab das bereits eingeführte Sgnl WB-S50 vorstellen, ein revolutionäres Smart-Watchband, mit denen Benutzer auf Fingerdruck telefonieren können, sowie drei neue Produkte: ein Smart-Watchband und zwei Audiogeräte.



Das neu herausgekommene Smart-Watchband (WB-S30) wurde für Liebhaber analoger Armbanduhren konzipiert. Dafür wird zur Umwandlung einer analogen Uhr in eine Hybrid-Armbanduhr lediglich das Armband ausgewechselt. Das Armband bietet in sich eine Reihe vielseitiger Funktionen (Fitnesstracking, App-Warnmeldungen, usw.) und wurde aus Krokodil- oder Rindleder gefertigt, um dem Erscheinungsbild einer hochwertigen Armbanduhr zu entsprechen.



Die beiden Audiogeräte, der Halsband-Kopfhörer (HB-N50) und die Smart-Headphones (HB-V70), bieten zwei Primärfunktionen: aktive Rauschunterdrückung (von High-End-Audiomarkenherstellern, mit der Außengeräusche gemindert werden, um ein besseres Musikerlebnis zu ermöglichen) und die neu entwickelte "Open Ear Control".



Als "Open Ear Control" wird eine Funktion bezeichnet, die Unfälle verhindert, wenn die Wahrnehmung einer eventuellen Gefahr durch das Tragen von Kopfhörern beeinträchtigt ist. Diese Form der Steuerung ermöglicht es dem Benutzer, neben der Musik auch Geräusche aus dem Umfeld zu hören, und somit die Wahrnehmung von Vorfällen in der unmittelbaren Umgebung fördert.



IFA2018 Besucher können Innomdle Labs Sgnl Produkte am Stand 234 in Halle 26 ausprobieren und somit selbst erleben.



Innomdle Lab erhielt zudem bei der VivaTech (einer Startup-Handelsmesse, die im Mai in Paris stattfindet) den LVMH Innovation Award von LVMH, dem weltweit größten, multinationalen Luxuswarenkonzern, und steckt derzeit in Verhandlungen zwecks möglicher Zusammenarbeit mit berühmten Luxusmarken.



Weitere detailliertere Informationen über Innomdle Lab finden Sie auf http://www.mysgnl.com/



OTS: K-ICT Born2Global Centre newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120669 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120669.rss2



Pressekontakt:



Heeyoung Kim PR Manager von Innomdle Lab pr@innomdlelab.com Jina Lee PR Manager von Born2Global jlee@born2global.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/735438/Innomdle_Lab_HB_N50.jpg