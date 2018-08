Köln (ots) - Mit "The Good Doctor" gelang Drehbuchautor und Emmy-Gewinner David Shore ("Dr. House") einer der erfolgreichsten US-Serienstarts der vergangenen Season! Und auch weltweit feierte die Drama-Serie unter anderem in Australien oder Spanien einen regelrechten Überraschungserfolg. Jetzt zeigt VOX ab dem 10. Oktober immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen und als Free-TV-Premiere die außergewöhnliche Serie rund um den hochbegabten und autistischen Arzt Dr. Shaun Murphy. Für dessen brillante Darstellung bekam US-Schauspieler Freddie Highmore ("Bates Motel") 2018 sogar eine Golden-Globe-Nominierung als "Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie".



Darauf können sich die VOX-Zuschauer in der ersten Staffel "The Good Doctor" freuen: Der junge Chirurg Shaun Murphy (Freddie Highmore) ist Autist und durch eine sogenannte Inselbegabung ein wahres Genie - er besitzt neben einem enormen medizinischen Wissen auch diagnostischen Scharfsinn. Besonders sein Mentor Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff), der Shaun schon seit seiner Jugend kennt, glaubt an den jungen Mann. Als Klinikchef des St. Bonaventure Krankenhauses gelingt es ihm sogar, Shaun eine Stelle als Assistenzarzt in der Chirurgie zu verschaffen und holt ihn vom eintönigen Landleben in Wyoming ins kalifornische San José. Aber die Erfüllung seines größten Traums stellt Shaun vor große Herausforderungen. Denn so leicht ihm komplexe medizinische Diagnosen fallen, so viel Mühe bereitet ihm soziale Interaktion. Durch seine ungewohnte Direktheit stempeln ihn seine neuen Kollegen als sonderbar und unfähig ab - sehen sogar den guten Ruf des Krankenhauses gefährdet. Und so steht nach seiner Anstellung schnell die Frage im Raum, ob Shaun aufgrund seiner sozialen Einschränkungen und fehlender Empathie wirklich fähig ist, Leben zu retten...



Die weltweite Hit-Serie "The Good Doctor" feiert am Mittwoch, den 10. Oktober 2018, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei VOX seine Free-TV-Premiere.



Hintergrund



Gemeinsam mit Daniel Dae Kim ("Hawaii-Five-0") fungiert Drehbuchautor David Shore auch als Executive Producer. Die 18-teilige erste Staffel von "The Good Doctor" feierte im September 2017 Premiere beim US-amerikanischen Sender ABC - mit Quotenrekorden in der Zielgruppe 18 bis 49 Jahre entwickelte sich die Serie zu einem der erfolgreichsten Serienstarts der Season. Nachdem das Finale im US-Fernsehen mit insgesamt 15,8 Millionen Zuschauern einen sehr starken Marktanteil erzielte, wurde "The Good Doctor" im März 2018 um eine zweite Staffel verlängert. Auch international feierte die Drama-Serie Quoten-Erfolge: In Spanien war die Auftaktfolge von "The Good Doctor" mit Abstand die meistgesehene Sendung in der Primetime und auch in Australien feierte die Premiere den besten Start einer US-Serie seit 2014. Produziert wird die Drama-Serie, die auf dem gleichnamigen südkoreanischen Original (Ausstrahlung 2013) basiert, von Sony Pictures Television, Shore Z Productions und den ABC Studios.



