Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Damit Autos, Lkw und Busse die Erderwärmung nicht weiter befeuern, sind einer Studie zufolge einschneidende Maßnahmen notwendig. Das ökologische Forschungsinstitut Agora Verkehrswende hält die Klimaziele des Verkehrssektors nur für erreichbar, wenn strenge Verbrauchsvorgaben für Autos und LKW erlassen werden und der Staat die Steuern auf Diesel und die Zulassung von Fahrzeugen kräftig erhöht. Außerdem schlagen die Forscher die Einführung einer PKW-Maut in Deutschland vor, die nicht nur Ausländer zahlen sollen, sondern alle Autofahrer.

Bis 2030 soll der Verkehrsbereich in Europa 40 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen als 1990. Die Schwierigkeit dabei ist, dass immer mehr Autos auf den Straßen unterwegs sind und immer mehr Güter bewegt werden. Das Verkehrsaufkommen steigt und für Elektro-Autos kann sich bisher nur eine Minderheit der Käufer begeistern.

Besonderes Augenmerk legt die Studie auf die Vorgaben für die Autokonzerne, wie viel Kohlendioxid ihre Wagen künftig in die Luft blasen dürfen. Agora stellt sich an die Seite von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die den CO2-Ausstoß bis 2030 gegenüber 2021 europaweit um die Hälfte senken will. Sie geht damit weit über den Vorschlag der EU-Kommission hinaus, die 30 Prozent weniger anstrebt. Diesen Vorschlag bezeichnete Agora-Direktor Christian Hochfeld als deutlich zu wenig. "Wer die Klimaschutzziele ernst nimmt, muss sich in den jetzt auf EU-Ebene beginnenden Verhandlungen für deutlich ambitioniertere Standards stark machen", verlangte Hochfeld.

Widerstand gegen Schulzes Ziel kommt naturgemäß von der deutschen Autoindustrie, aber auch von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Der Ausstoß von Treibhausgasen aus dem Verkehr lag 2015 in der Europäischen Union nach offiziellen Daten um knapp 20 Prozent über dem Stand von 1990. Im Pariser Klimaabkommen haben sich die Staaten der Welt verpflichtet bis zu Mitte des Jahrhunderts weitgehend aus der Verbrennung von Öl und Gas auszusteigen, um die Erderwärmung einzudämmen.

August 30, 2018

