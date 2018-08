Argentinien, Brasilien und Indien: Der Lira-Verfall bringt einige Schwellenländer in die Bredouille. Den Ländern droht eine Rezession.

Die Währungskrise in der Türkei schlägt an den Börsen hohe Wellen und wird auch für andere Schwellenländer immer gefährlicher. Denn der Lira-Verfall von rund 40 Prozent in diesem Jahr bringt auch Währungen anderer aufstrebender Volkswirtschaften in die Bredouille. Argentinien hat den Internationalen Währungsfonds (IWF) gerade um eine vorzeitige Auszahlung von Milliardenhilfen gebeten, in Indien fällt die Rupie von Rekordtief zu Rekordtief und an vielen Aktienmärkten könnte es nach dem Ausverkauf der vergangenen Wochen Experten zufolge weiter abwärtsgehen.

Zwar hängen viele Probleme der Türkei laut Analysten mit der Politik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zusammen und sind somit hausgemacht. Doch gerade bei den Themen Staatsverschuldung, politische Krisen und Reformstau gibt es in vielen Schwellenländern auch offene Flanken. Jahrelange Niedrigzinsen führten zu einer hohen Schuldenaufnahme, vor allem in Dollar.

Doch in den USA steigen die Zinsen seit Ende 2015 wieder, und dürften angesichts niedriger Arbeitslosigkeit und hoher Wachstumsraten weiter angehoben werden. Das macht für viele Investoren den Dollar attraktiv - und setzt gleichzeitig Länder wie Brasilien, Argentinien oder Südafrika unter Druck. Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Zollstreit schürt zudem die Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg.

"Wegen wachsender Risikoscheu ziehen Anleger Geld aus Schwellenländer-Währungen ab und schichten in 'sichere Häfen' wie Dollar oder Franken um", erklärt Devisenexperte Nils Ole Matthiessen von der Deutschen Bank. "Es gibt Ansteckungseffekte", warnt auch der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Volker Treier, in einem Reuters-Interview. Noch könne die deutsche Wirtschaft aber damit umgehen.

Einige Anlagestrategen halten die Ansteckungsgefahr dagegen noch für gering. Die Defizite anderer Länder seien teils deutlich kleiner als in der Türkei oder bei früheren Schwellenländer-Krisen wie Anfang der 80er Jahre in Lateinamerika und Ende der 90er Jahre in Asien, führt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann aus.

Trotzdem könnte die Stimmung schnell noch stärker kippen, warnt Maya Bhandari vom Vermögensverwalter Columbia Threadneedle. "Was die Türkei zu einem Problem ...

