Zürich - Im 1. Halbjahr 2018 hat die NZZ-Mediengruppe in einem schwierigen Marktumfeld einen betrieblichen Gesamtertrag von CHF 203 Mio erwirtschaftet. Das sind 4% weniger als in der Vorjahresperiode. Neben dem weiteren strukturellen Rückgang im Print-Werbemarkt hat sich auch der Konkurs der Werbevermarkterin Publicitas negativ auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt. Dieser Umstand belastete das Betriebsergebnis; so verringerte sich der EBIT um 10% auf CHF 12.6 Mio gegenüber dem Vorjahr.

Die Einnahmen aus dem digitalen Werbemarkt sind um 7% gewachsen, vermochten aber den Rückgang der Erlöse aus der Printwerbung nicht zu kompensieren. Im Geschäftsbereich NZZ-Medien konnten die Erträge jedoch dank der Einführung neuer Digitalprodukte leicht gesteigert werden. Das Portfolio der NZZ-Konferenzen wurde weiter ausgebaut. Auch die Druckerträge haben trotz der anhaltend schwierigen Marktsituation leicht zugenommen. Dank Kosteneinsparungen konnten die Umsatzeinbussen grösstenteils kompensiert werden. Der betriebliche Aufwand hat sich vor allem wegen tieferer ...

