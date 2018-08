Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Mögliche Einschnitte bei Kostenerstattungen in Kalifornien seien zwar negativ, aber für den deutschen Dialyse-Anbieter hielten sich die Risiken in Grenzen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-08-30/13:55

ISIN: DE0005785802