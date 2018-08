Schon im ersten Jahr übertrifft der Newcomer seine eigenen Erwartungen. Der Deutschen Bahn wirft das Unternehmen Wettbewerbsbehinderung vor.

Der Bahn-Konkurrent Flixtrain rechnet in diesem Jahr mit weit mehr Passagieren als erwartet. Zugleich wirft das Unternehmen der Deutschen Bahn eine Behinderung des Wettbewerbs vor. "Wir rechnen 2018 mit rund 750.000 Passagieren", sagte Flixbus-Chef André Schwämmlein in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Damit liege man mit der Tochter Flixtrain bereits im ersten Jahr des Zug-Angebots um 50 Prozent über der erwarteten Zahl von 500.000 Reisenden. Für 2019 wolle man die Verbindungen ausbauen und neue aufnehmen. Doch die Netz-Gesellschaft der Deutschen Bahn (DB) bremse den Wettbewerb aus. "Wir sind ein Stück weit schockiert, was wir für Trassen bekommen haben."

Flixtrain unter dem Dach von Flixmobility werde daher bei der Bundesnetzagentur Beschwerde einreichen. Die DB wies den Vorwurf des unfairen Wettbewerbs zurück. Die Deutsche Bahn war bislang praktisch Monopolist im Fernverkehr mit ihren IC- und ICE-Zügen. In diesem ...

