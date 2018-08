Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung im Euroraum sinkt im August

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im August stärker gesunken als erwartet. Eine bessere Stimmung im Einzelhandel und im Bausektor konnte die spürbare Eintrübung unter den Verbrauchern nicht ausgleichen. Auch bei den Dienstleistern und in der Industrie gab es leichte Rückgänge. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel auf 111,6 Punkte von 112,1 im Vormonat. Volkswirte hatten nur mit einem leichten Indexrückgang auf 112,0 Zähler gerechnet.

Eurozone-Geschäftsklima im August eingetrübt

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im August im Vergleich zum Vormonat eingetrübt. Wie die Europäische Kommission berichtete, fiel der entsprechende Index auf plus 1,22 Punkte von revidiert plus 1,30 (vorläufig: plus 1,29) Punkte im Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 1,24 Zähler erwartet.

Preisdruck in Deutschland lässt im August nach

Der Preisauftrieb in Deutschland ist im August abgeflaut. In Sachsen, Hessen, Brandenburg und Baden-Württemberg gingen die jährlichen Inflationsraten zurück, wie die Statistischen Landesämter berichteten. Nur in Bayern und Nordrhein-Westfalen blieben sie stabil. Und auch die Preissteigerungen gegenüber dem Vormonat fielen in den ausgewählten Bundesländern geringer aus als im Juli, in Hessen und Brandenburg sanken die Preise im Schnitt sogar leicht.

Spaniens Inflationsrate sinkt im August überraschend

Der Preisdruck in Spanien hat im August wider Erwarten nachgelassen. Wie die nationale Statistikbehörde mitteilte, sank die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresrate auf 2,2 von 2,3 Prozent im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg der Inflationsrate auf 2,4 Prozent erwartet.

Zahl der Arbeitslosen steigt im August wegen Sommerpause

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im August in einer insgesamt guten Verfassung präsentiert. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) berichtete, stieg die Arbeitslosenzahl "im Zuge der Sommerpause" um 26.000 Personen. Damit sind nun 2,351 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent.

Hufeld: Aufsicht würde bei hartem Brexit bestimmte Dinge weiter dulden

Die Finanzaufsichtsbehörden würden nach Aussage von Bafin-Chef Felix Hufeld im Falle eines ungeordneten Brexit übergangsweise bestimmte Praktiken im Finanzsektor weiterhin dulden. Im allerschlimmsten Fall könne man Dinge dulden, bevor man in das stabilitätsmäßige Chaos abdrifte, sagte der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) beim Bankengipfel des Handelsblatts. Mit "wir" meine er die Bafin und die Europäische Zentralbank (EZB), erläuterte Hufeld.

Bundesfinanzminister Scholz: Deutschland braucht größere Banken

Die deutsche Wirtschaft braucht nach Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) größere und global tätige Banken. Beim Bankengipfel des Handelsblatts in Frankfurt sagte Scholz: "Es ist aus meiner Sicht ein Problem für eine Volkswirtschaft wie die deutsche und auch für die der Europäischen Union, dass die Banken nicht die Größenordnung und die Globalität haben, die nötig sind, um die Wirtschaft zu begleiten." Diese Fragestellung sei zu lösen. Scholz sprach davon, dass die deutsche Politik stärker Industriepolitik für die Finanzwirtschaft betreiben müsse.

Scholz: Großer Teil des Euro-Clearings "auch nach Frankfurt"

Frankfurt hat nach Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz '(SPD) gute Aussichten, nach einem EU-Austritt Großbritanniens einen guten Teil des Clearing-Geschäfts von Euro-Derivaten an sich zu ziehen. Scholz sagte beim Bankengipfel des Handesblatts in Frankfurt, es sei schwer vorstellbar, dass ein nicht der EU angehöriges Land eine Aufgabe für die gesamte EU erfülle, und das auch noch, wenn es "brenzlig" werde. "Deshalb glaube ich, wird ein großer Teil des Euro-Clearings in einem bestimmten Zeitablauf nach Europa bewegt und, ich glaube, auch nach Frankfurt."

Altmaier fordert Geschlossenheit der EU-27 beim Brexit

Im Rennen um einen geordneten Brexit dringt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf die Geschlossenheit der verbleibenden Mitgliedstaaten. "Mir ist in diesen Verhandlungen wichtig, dass die EU-27 weiterhin einig sind", erklärte der Politiker nach einem Treffen mit EU-Verhandlungsführer Michel Barnier.

Von der Leyen fordert Ende des Streits um EU-Flüchtlingsmission "Sophia"

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat ein Ende des Streits mit Italien über die EU-Marinemission "Sophia" im Mittelmeer gefordert. "Das muss ein Ende finden", sagte von der Leyen beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in Wien. Es könne nicht sein, dass der Konflikt um die Aufnahme von Flüchtlingen mit der Regierung in Rom ausgetragen werde auf dem Rücken der "rein militärischen Mission 'Sophia'".

Pegida-naher LKA-Mann aus Sachsen verlässt Polizeidienst

Der Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts (LKA), der bei einer Pegida-Demonstration in Dresden Mitte August Journalisten bepöbelte, verlässt den Polizeidienst des Freistaats. Wie das LKA in Dresden mitteilte, wird der Tarifbeschäftigte "mit seiner Zustimmung bis auf Weiteres eine andere, adäquate Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen". Der Wechsel werde zum 3. September wirksam, der Entscheidung sei ein Gespräch mit dem Mann und seinem Anwalt vorausgegangen.

Barley will missbräuchliche Abmahnungen eindämmen

Praktisch in letzter Minute hat Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) einen Gesetzentwurf zur Eindämmung missbräuchlicher Abmahnungen vorgelegt. Mit dem Gesetz soll vor allem eine Abmahnwelle infolge der Datenschutzgrundverordnung verhindert werden. Das Gesetz geht deshalb gegen Abmahnungen vor, die wegen "geringfügiger Verstößen gegenüber Kleinstunternehmen zur Erzielung von Gebühren und Vertragsstrafen ausgesprochen werden", wie das Handelsblatt unter Berufung auf den Gesetzentwurf berichtete.

Kanadische Provinz verklagt mehr als 40 Firmen wegen Opioid-Überdosen

Angesichts des grassierenden Missbrauchs von Opioiden hat die kanadische Provinz British Columbia mehr als 40 Hersteller und Vertreiber der Schmerzmittel auf Schadenersatz verklagt. Bei der ersten derartigen Klage von kanadischen Behörden gehe es um Erstattung der Kosten von Notarzteinsätzen und Krankenhausaufenthalten wegen Opioid-Überdosen, teilte der Justizminister der westkanadischen Provinz, David Eby, mit.

Erstes linkes Parlament in Mexikos Geschichte zusammengekommen

Knapp zwei Monate nach den Wahlen in Mexiko ist das erstmals von linken Parteien dominierte Parlament zu seiner Eröffnungssitzung zusammengekommen. Die Parlamentarier der Abgeordnetenkammer und des Senats wurden in Mexiko-Stadt vereidigt. Am Samstag sollen sie offiziell ihre Arbeit aufnehmen. Abgeordnete der Regierungsparteien kündigten an, ihre Wahlversprechen rasch anzugehen.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Aug Verbraucherpreise +2,24% (Juli: +2,17%) gg Vorjahr

Schweden Aug Verbrauchervertrauen 102,6 (Juli: 99,8)

Schweden Aug Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 99,7

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Juli +4,0 Mrd GBP (Juni: +5,4 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Juli +3,2 Mrd GBP (Juni: +3,9 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Juli 64.768 (Juni: 65.374)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Juli +0,8 Mrd GBP (Juni: +1,5 Mrd GBP)

