Trotz der Übernahme von Whole Foods Market durch Amazon (WKN:906866) vor einem Jahr spürten die konkurrierenden Händler wie Walmart (WKN:860853) und Kroger (WKN:851544) erstmal keine große Veränderung. Allerdings verloren kleinere Einzelhandelsketten wie Trader Joe's Laufkundschaft, wenn sie eine Whole Foods-Filiale in der Nähe hatten. Dies geht aus einem Bericht von Sense360 hervor, der von Bloomberg veröffentlicht wurde. Whole Foods schafft es, Kundschaft von nahegelegenen Filialen in Stadtgebieten zu stehlen. Da Walmart und Kroger ihre Geschäfte eher in ländlicheren Gegenden haben, war der Einfluss geringer, wenn überhaupt vorhanden. Wenn Amazon aber seine ländlicheren Filialen ausbaut oder seine kostenlose Lieferung ausweitet, könnte ...

