BRISBANE, Kalifornien, Aug. 30, 2018auf den europäischen Märkten bekannt. Die neue personalisierte Lösung zur Körperkonturierung wird über Direktvertriebskanäle in Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, den Benelux-Staaten und der Schweiz erhältlich sein.

truSculpt iD wurde heute auf dem Cutera University Clinical Forum (CUCF) in Barcelona, Spanien, zum ersten Mal in Europa vorgestellt. Der Hauptredner des Forums, der weltbekannte Dermatologe Dr. Jeffrey Dover, sprach mit über 100 Teilnehmern über Körperkonturierung und die Benutzerfreundlichkeit von truSculpt iD. truSculpt iD wird vom

31. August bis 2. September 2018 auf dem 5-Kontinente-Kongress in Barcelona, Spanien, vertreten sein.

"Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von truSculpt iD in ganz Europa bekanntzugeben. Dies unterstützt unsere Zielsetzung, leistungsfähige Technologien zu entwickeln, die die Branche der medizinischen Ästhetik voranbringen und Ärzten dabei helfen, ihre Praxen für Körperkonturierung zu erweitern", sagte Jason Richey, Chief Operating Officer von Cutera, Inc. "truSculpt iD liefert unabhängig von der Form oder dem Körpertyp des Patienten Ergebnisse - so ermöglichen wir Ärzten, diejenigen effektiv zu behandeln, für die andere Körperkonturierungsverfahren möglicherweise keine Option sind. Wir glauben, dass truSculpt iD den Markt mit diesem komfortablen, sicheren und sehr schnellen Konturierungsverfahren erweitern wird."

Über truSculpt iD

truSculpt iD ist die nächste Evolution in der Körperkonturierung - mit der Fähigkeit, einen gesamten Bauch in nur 15 Minuten zu behandeln. Das schlanke Design des Geräts gibt Ärzten und anderen qualifizierten Fachkräften die Flexibilität, an Patienten mithilfe einer Hand- oder Freihand-Behandlungstechnik eine personalisierte Körperkonturierung durchzuführen - und das in einem Bruchteil der Zeit, die andere auf dem Markt erhältliche Körperkonturierungssysteme in Anspruch nehmen. Neben der einzigartigen Fähigkeit, verschiedene Fettdichten und alle Hauttypen zu behandeln, unterstreicht dies die Vielseitigkeit der truSculpt iD-Technologie.

truSculpt iD, ein nicht-chirurgisches Körperkonturierungssystem, verwendet die innovative monopolare Radiofrequenztechnologie (RF), um gezielt Fett anzusprechen und die Fettzellen therapeutisch zu erwärmen, bis sie langsam aus dem Körper entfernt und ausgeschieden werden. Da es tief eindringt, um die gesamte Fettschicht von der Haut bis zum Muskel zu behandeln, konnte klinisch nachgewiesen werden, dass truSculpt iD Fettzellen dauerhaft zerstört. In Studien, bei denen eine Temperaturkontrolle in Echtzeit durchgeführt wurde, um gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen, konnte eine durchschnittliche Fettreduktion von 24 Prozent gezeigt werden, wobei Patienten sechs bis zwölf Wochen nach der ersten Behandlung Verbesserungen sahen.

Zusätzliche Ressourcen:

die neue truSculpt iD-Produktseite (http://www.cutera.com/trusculptid)

die neue truSculpt iD-Microseite für Patienten (http://www.trusculpt.com/)

der truSculpt iD-Technologieblog (http://www.cutera.com/aesthetic-blog/introducing-truSculptid)

Über Cutera, Inc.

Das in Brisbane, Kalifornien.

Kontakt

Codeword im Auftrag von Cutera

Liv Allen

cutera@codewordagency.com

415-370-0716