In ländlichen Regionen herrscht Ärztemangel. Nach Meinung der Allgemeinen Ortskrankenkassen ist eine strukturelle Verbesserung nötig.

Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) fordern mehr Anstrengungen zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung auf dem Land. "Was wir brauchen, ist eine groß angelegte Versorgungsoffensive für den ländlichen Raum", sagte der Chef des AOK-Bundesverbands, Martin Litsch, am Donnerstag in Berlin.

Das Gesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn für eine bessere ambulante Versorgung enthalte zwar ein paar Ansatzpunkte wie etwa Investitionskostenzuschüsse aus ...

