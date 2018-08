Zürich (ots) - Die Verwendung bestimmter hydraulischer

Schnellwechseleinrichtungen (SWE) an Baggern hat in der Vergangenheit

zu schweren und tödlichen Unfällen geführt. Um solche

Schwerstereignisse in Zukunft zu verhindern, müssen unsichere

hydraulische SWE an Baggern nachgerüstet oder ersetzt werden. Die

Suva legte dafür eine Frist bis zum 1.1.2020 fest. Der Schweizerische

Baumeisterverband (SBV), der Verband der Schweizerischen

Baumaschinenwirtschaft (VSBM) und die Suva haben sich nach Gesprächen

geeinigt, die Umrüstung unsicherer hydraulischer SWE an Baggern vom

1.1.2020 bis zum 1.1.2025 zeitlich zu staffeln.



Die von der Suva festgelegte Frist vom 1.1.2020 zur Umrüstung

unsicherer hydraulischer SWE an Baggern hat die Verwender und die

Lieferanten vor Umsetzungsschwierigkeiten gestellt. Zum einen kann

der Markt die zur Umrüstung erforderlichen Ersatzgeräte und

Ersatzbestandteile nur beschränkt bereitstellen. Zum anderen hat sich

gezeigt, dass der zeitliche Aufwand für die Umrüstung weit grösser

ist als ursprünglich angenommen wurde. Deshalb haben SBV, VSBM und

Suva unter Wahrung der Sicherheit der Bauarbeiter gemeinsam nach

einer praktikablen Lösung gesucht. Ab dem 1.1.2020 müssen alle

unsicheren hydraulischen SWE an Baggern nachgerüstet oder ersetzt

sein, die älter sind als acht Jahre. Per 1.1.2025 gilt dies für

sämtliche unsicheren hydraulischen SWE an Baggern. Dazwischen müssen

unsichere hydraulische SWE nachgerüstet oder ersetzt werden, sobald

sie eine Lebensdauer von acht Jahren ab Kaufdatum erreicht haben. Als

Begleitmassnahme müssen sämtliche Führer von Baggern mit noch

unsicheren hydraulischen SWE zusätzlich über die Gefahren und die zu

treffenden Massnahmen instruiert werden. Im Zentrum dieser

Instruktion steht der Gegendrucktest, den die Baggerführer nach jedem

Werkzeugwechsel durchführen müssen. Die dafür erforderlichen

Instruktionsunterlagen werden im Jahr 2018 gemeinsam vom SBV, dem

VSBM und der Suva erarbeitet. Über die Art der Instruktion und den

Einsatz der Instruktionshilfsmittel werden die Betriebe zu gegebener

Zeit informiert. Im Jahre 2019 müssen alle davon betroffenen

Baggerführer entsprechend instruiert werden.



Weitere Informationen zum Thema hydraulische

Schnellwechseleinrichtungen an Baggern finden Sie unter:

www.suva.ch/schnellwechsler



Originaltext: SBV Schweiz. Baumeisterverband

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051907

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051907.rss2



Kontakt:

Benedikt Koch, Direktor Schweizerischer Baumeisterverband

Tel.: +41/58/360'76'11

E-Mail: bkoch@baumeister.ch



Lukas Wyder, Sekretär Verband der Schweizerischen

Baumaschinenwirtschaft

Tel.: +41/61/228'90'37

E-Mail: lwyder@handel-schweiz.com



Serkan Isik, Mediensprecher Suva

Tel.: +41/41/419'65'14

E-Mail: serkan.isik@suva.ch