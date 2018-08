Zug - Bei der WWZ-Gruppe haben der Margenrückgang bei der Energie, das verlangsamende Wachstum im Telekomgeschäft und die Kostensteigerungen infolge des Aufbaus der neuen Geschäftsfelder Wärme und Elektromobilität im ersten Halbjahr zu einem gegenüber der Vorjahresperiode 7 % tieferen Betriebsergebnis EBIT geführt. Die EBIT-Marge nahm um rund zwei Prozentpunkte auf 17 % ab. Das Finanzgeschäft litt unter den sinkenden Aktienkursen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen aufgrund des anspruchsvollen Umfeldes ein tieferes Jahresergebnis. Dabei ist zu bemerken, dass im Vorjahresergebnis ein positiver Einmaleffekt durch ein Landgeschäft enthalten ist.

Bei der WWZ-Gruppe entwickelte sich die Energienachfrage in der ersten Jahreshälfte unterschiedlich: Beim Erdgas führten die wesentlich milderen Temperaturen zu einem spürbaren Rückgang des Absatzes an die Heizkunden. Mit der stark gestiegenen Abgabe an die Industrie konnte im Vorjahresvergleich jedoch ein stabiler Erdgasabsatz erzielt werden. Die gestiegenen Beschaffungskosten beim Erdgas führten zu einer Erhöhung der Verkaufspreise um 10 %. Der Stromabsatz nahm um 3 % ab. Grund ist ein Rückgang der Lieferungen an Kunden ausserhalb des Netzgebiets; innerhalb des ...

