Eurabus will mit den Batteriesystemen seine Elektrobusse mit 12 bis 18 Meter Länge bestücken. Sie sollen damit bis zu 650 Kilometer weit fahren können, ohne zwischendurch laden zu müssen.Noch steckt die Elektromobilität im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland in den Kinderschuhen, doch das könnte sich demnächst ändern. Die Eurabus GmbH hat bei der BMZ Group mehr als 1000 Elektrobus-Batteriesysteme im Gesamtwert von 200 Millionen Euro bestellt, wie das Karlsteiner Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Batteriesysteme würden von BMZ entwickelt und sollen in den Nahverkehrs-Elektrobussen mit ...

