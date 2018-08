Was haben der HSV und Medikamenten-Hersteller Stada gemeinsam? Die einen wechseln häufig den Trainer, die anderen des Öfteren den Vorstandschef. Der neue Mann an der Stada-Spitze steht vor zwei großen Aufgaben.

Zum Vergleich: In der Fußball-Bundesliga hat kaum ein Verein in jüngster Zeit so häufig den Trainer gewechselt wie der Hamburger SV. Seit 2016 versuchten sich Bruno Labbadia, Markus Gisdol und Bernd Hollerbach an der Seitenlinie - aktuell trainiert Christian Titz die Mannschaft. In der freien Wirtschaft dürfte der Medikamenten-Hersteller Stada für die meisten Chefwechsel gesorgt haben: Seit 2016 amtierten Hartmut Retzlaff, Matthias Wiedenfels, Engelbert Tjeenk Willink und Claudio Albrecht als Vorstandschefs - am kommenden Montag übernimmt dann der einstige Novartis-Manager Peter Goldschmidt.

Hinter Stada, dem Hersteller bekannter Marken wie Grippostad (Erkältung) und Ladival (Sonnenschutz), liegen turbulente Zeiten. Es gibt wenig, das das hessische Unternehmen mit einem Jahresumsatz von gut zwei Milliarden Euro in den vergangenen Jahren nicht erlebt hat: Es gab Attacken eines aktivistischen Investors, Finanzinvestoren lieferten sich einen Übernahmekampf, Vorstand und Aufsichtsrat befehdeten sich, Intrigen, Indiskretionen, mutmaßliche Compliance-Verstöße. Einige der früheren Chefs wurden davon hinweggefegt. Und große Teile der Beschäftigten wollten endlich mal wieder ungestört von äußeren Turbulenzen arbeiten.

Claudio Albrecht, der zuletzt immerhin fast ein Jahr an der Spitze des Herstellers von Nachahmermedikamenten (Generika) und Markenarzneien verbrachte, ist es zumindest gelungen, etwas Ruhe in das Unternehmen zu bringen. Der Österreicher, der einst den Konkurrenten Ratiopharm führte ...

