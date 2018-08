Unterföhring (ots) - Der große Bruder triumphiert auf allen Plattformen! Die sechste Staffel von "Promi Big Brother" ist nicht nur in SAT.1 die erfolgreichste Staffel seit 2015 - auch sixx feiert mit "Promi Big Brother - Die Late Night Show" die besten Werte seit vier Jahren. Online ist "Promi Big Brother" nicht aufzuhalten: Auf den SAT.1-Digitalplattformen verzeichnet die sechste Staffel der Reality-Show mit exklusiven Online-Produktionen und Videos rund um das Geschehen im Haus neue Rekordwerte.



Stärkste Staffel "Promi Big Brother" in SAT.1 seit 2015



Mit einem sehr guten durchschnittlichen Marktanteil von 16,8 Prozent (14-49 Jahre) liegt die laufende Staffel "Promi Big Brother" zwei Folgen vor dem großen Finale bereits 3,9 Prozentpunkte über der Vorjahresstaffel und markiert damit den besten Wert seit 2015. Den Staffel-Bestwert erreichte die Folge von Mittwoch, 22. August, mit herausragenden 20,2 Prozent Marktanteil. Besonders junge Frauen lieben die Geschichten aus Deutschlands härtester Herberge: "Promi Big Brother" erreicht hier Spitzenwerte bis zu 34,9 Prozent Marktanteil (Frauen 14-29 Jahre).



Starke Videoabrufe auf allen digitalen Plattformen



Im Netz feiert "Promi Big Brother" Rekordwerte: Die Performance der Video Views rund um "Promi Big Brother" auf den digitalen Plattformen von SAT.1 liegt aktuell starke 36 Prozent über den Werten des Vorjahres und wird einen neuen "Promi Big Brother"-Rekord aufstellen. Hervorragend angenommen wird unter anderem das digitale Spin-off "Promi Big Brother - Der Tag danach" auf PromiBigBrother.de, das erstmals Bewohner in den ersten 24 Stunden nach ihrem Auszug als exklusive Reality-Doku begleitet - hautnah und ungefiltert.



Stärkste Staffel "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx seit 2014



Auch die Show nach der Show erreicht Spitzenwerte: "Promi Big Brother - Die Late Night Show" feiert auf sixx schon vor dem Finale seine beste Staffel seit 2014. Im Schnitt verfolgen 5,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer jede Nacht die bissige Nachbesprechung mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj, den bisherigen Höchstwert erzielt die Folge vom Montag, 27. August, mit herausragenden 8,2 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 30.08.2018 (vorläufig gewichtet)



