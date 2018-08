Europäische Aktien beginnen den Donnerstag weitgehend tiefer Italienische Aktien werden flach gehandelt, Anleiherenditen etwas tiefer DE30 versucht entscheidende Unterstützung zu überwinden

Die heutige Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten war trotz ermutigender Ergebnisse an der Wall Street weniger erfolgreich. Alle drei US-Aktienindizes verbuchten Gewinne, wobei der Nasdaq (US100) um 1% zulegte. Allerdings dürfte die nächtliche Stellungnahme des Weißen Hauses hinsichtlich der Strafzölle zu der schlechteren Stimmung in Europa beitragen haben. Donald Trump wiederholte, dass er abgesehen von einigen Ausnahmen gegenüber Südkorea, Brasilien und Argentinien, keine Änderungen vornehmen wird. In der Folge fallen die europäischen Aktien stark, wobei der DE30 ab 9:45 Uhr um 0,7% gesunken ist. Bevor wir zum Thema Italien übergehen, fassen wir die makroökonomischen Daten aus Deutschland zusammen. Die Arbeitslosenquote blieb im August bei 5,2%, während die Arbeitslosigkeit entsprechend den Erwartungen der Ökonomen um 8 Tsd. zurückging. Beachten Sie, dass wir am Donnerstag viele regionale Inflationswerte für August erhalten. Das Update für die gesamte Wirtschaft wird um 14:00 Uhr veröffentlicht. Bisher haben wir die Werte aus Sachsen, Brandenburg und ...

