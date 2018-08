Wenn man nur auf den DAX schaut, könnte man meinen, der deutsche Aktienmarkt kann kaum mehr als Wassertreten. Ist das wirklich so? Aktuell glänzt beispielsweise der SDAX-Wert Aumann mit einer auffallend reizvollen Charttechnik. Der Frankfurter Börsenbrief hatte die Aktie jüngst in die Core20 Deutschland Selektion aufgenommen. Um was geht es bei diesem Unternehmen? Aumann steht strategisch auf zwei Standbeinen. Ein besonderer Hoffnungsträger ist das "E-mobilty"-Segment. Hier geht es z.B. um Spezialmaschinen und automatisierte Fertigungslinien im Kontext der Massenfertigung von E-Motoren und Spulen. Aumann versteht sich auf Technologien für das Bewickeln von elektrischen Komponenten mit Kupferdraht. Säule Nummer 2 ist das "Classic"-Segment. Hier geht es beispielsweise um die Produktion von Antriebskomponenten für Verbrennungsmotoren. Aber zum Angebot gehören auch Lösungen im Bereich Consumer-Elektronik und weiße Ware usw.. Insofern ist Aumann kein "Pure Play" im Bereich E-Mobilität, aber das Thema hängt natürlich in der Luft und ist ein wichtiger Aufhänger für künftige Chancen.



In der Unternehmensperformance war das Gaspedal im ersten Halbjahr gut durchgedrückt. Besonders spannend ist zunächst allerdings die Charttechnik. Nachdem die Aktie einen großen runden Boden herausgebildet hat, probiert die Aktie nun den Ausbruch über den Widerstand bei ungefähr 64 €. Walter Tissen (aus dem Redaktionsteam des Frankfurter Börsenbriefs) ist am 21.08.2018 in einem Video-Beitrag auf das Unternehmen bzw. die Aktie eingegangen. Hier geht es zum Video:



https://www.youtube.com/watch?v=GNfw5QRcqyU&feature=youtu.be



Ihr Bernecker Team