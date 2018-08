Köln (www.fondscheck.de) - Die Ampega Investment GmbH wird am 31.08.2018 den neuen Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen (ISIN DE000A2DVTF3/ WKN A2DVTF) auflegen, so die Experten von Ampega.Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ("Fonds") sei es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiere mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen könnten weltweit erfolgen. Des Weiteren könne der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds dürfe jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. ...

