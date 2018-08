Von Josh Mitchell

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Ausgaben der US-Verbraucher sind im Juli stärker gestiegen als ihre Einkommen. In der Konsequenz sank die Sparquote. Die Ausgaben stiegen um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem solchen Plus gerechnet. Für Juni wurde die Steigerung um 0,4 Prozent bestätigt.

Für die Einkommen meldete das Ministerium einen Anstieg von 0,3 Prozent. Auch dieser Zuwachs entsprach den Prognosen der Volkswirte. Das für Juni gemeldete Plus von 0,4 Prozent wurde ebenfalls bestätigt.

Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte nach einer Belebung des Wachstums in den ersten sechs Monaten weiter an Fahrt gewinnt. Der private Konsum stellt mehr als zwei Drittel der Wirtschaftsleistung dar. Anfang der Woche hatte das Statistikamt berichtet, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal um 4,2 Prozent gewachsen ist.

Die Sparquote der privaten US-Haushalte verringerte sich im Juli auf 6,7 Prozent, nachdem sie im Vormonat bei 6,8 Prozent gelegen hatte.

Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Auf Jahressicht erhöhte sich der Index um 2,3 Prozent. Die Fed strebt eine Inflation von 2 Prozent an. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie stieg der Index um 0,2 Prozent auf Monats- und 2,0 Prozent auf Jahressicht.

