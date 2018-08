IRW-PRESS: Nexus Gold Corp.: Nexus Gold identifiziert 15 km langen Goldabschnitt zwischen Konzessionen Rakounga und Bouboulou im Rahmen einer Bodenuntersuchung

Nexus Gold identifiziert 15 km langen Goldabschnitt zwischen Konzessionen Rakounga und Bouboulou im Rahmen einer Bodenuntersuchung

Bodenrasterprogramm bestätigt, dass der 7 km lange Abschnitt durch die Konzession Rakounga das mineralisierte Profil zwischen den Goldzonen Koaltenga und Pelatanga erweitert

Vancouver (Kanada), 30. August 2018. Nexus Gold Corp. (TSX-V: NXS, OTC: NXXGF, FSE: N6E) (Nexus oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Ergebnisse seiner kürzlich durchgeführten Bodenprobennahme-Untersuchung auf 105 Kilometern (Luftlinie) in der Explorationskonzession Rakounga, 109 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Ouagadougou in Burkina Faso (Westafrika) gelegen, eingetroffen sind.

Die Untersuchung wurde durchgeführt, um das goldhaltige Potenzial im Bereich der Konzession zwischen der Goldzone Koaltenga in der Nähe der westlichen Grenze der Konzession Rakounga und dem Goldabschnitt Pelatanga-Rawema in der angrenzenden unternehmenseigenen Explorationskonzession Bouboulou zu untersuchen (siehe Abbildung 1).

Die Ergebnisse der Untersuchung haben erfolgreich einen anomalen Goldabschnitt identifiziert, der sich etwa 7.000 Meter entlang der Nordwest-Südost-Achse erstreckt und Mächtigkeiten von bis zu 2.500 Metern erreicht. Der kürzlich identifizierte 7.000 Meter lange Goldabschnitt bei Rakounga stimmt mit dem Abschnitt Pelatanga-Rawema (PR) überein, der bereits zuvor in der angrenzenden Konzession Bouboulou identifiziert wurde, was darauf hinweist, dass das mineralisierte Profil der Konzessionen Bouboulou-Rakounga eine Länge von insgesamt über 15 Kilometern aufweist.

Das Ziel des Bodenrasterprogramms bestand darin, die Beständigkeit der Goldabschnitte bei Bouboulou bis zur angrenzenden Konzession Rakounga zu ermitteln, sagte Präsident und CEO Alex Klenman. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich ein beträchtlicher Abschnitt vom Nordosten von Bouboulou bis in den Südwesten von Rakounga erstreckt. Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Das ist ein großartiges Profil und verdeutlicht das Potenzial bei Rakounga, sagte Herr Klenman.

Es ist beeindruckend, wie die geochemischen Daten den Goldabschnitt im Boden von Bouboulou hervorheben, sagte Senior Vice-President of Exploration Warren Robb. Wir werden diese Daten weiterhin mit den regionalen geophysikalischen Daten zusammenführen, um etwaige übereinstimmende Anomalien zu identifizieren, und werden diese Anomalien entlang der Abschnitte anschließend erproben, sagte Herr Robb.

Frühere Bohrungen des Unternehmens bei Koala, entlang des nordöstlichen Teils des Abschnitts, ergaben mehrere bemerkenswerte Abschnitte, einschließlich 5,21 Gramm Gold pro Tonne auf 3,05 Metern, einschließlich 15,50 Gramm Gold pro Tonne auf einem Meter (Bohrloch BBL-17-DD-07), und 4,41 Gramm Gold pro Tonne auf 8,15 Metern, einschließlich 23 Gramm Gold pro Tonne auf einem Meter (Bohrloch BBL-17-DD-08) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Oktober 2017).

Frühere Bohrungen des Unternehmens bei Koaltenga, bei der südwestlichen Erweiterung des Abschnitts, ergaben bedeutsame Ergebnisse, einschließlich 1,01 Gramm pro Tonne auf 32 Metern (einschließlich 5,65 Gramm Gold pro Tonne auf zwei Metern und 2,81 Gramm Gold pro Tonne auf sechs Metern in Bohrloch RKG-17-RC-002) und 1,00 Gramm Gold pro Tonne auf 34 Metern (einschließlich 5,57 Gramm Gold pro Tonne auf vier Metern in Bohrloch RKG-17-RC-008) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Dezember 2017).

Die Untersuchung umfasste ein Gebiet oberhalb der Verwerfungszone Sabce, einer bekannten Struktur, die sich etwa 200 Kilometer über den Grünsteingürtel Goren erstreckt.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44440/Nexus Gold - News Release - Rakounga Soil Program Results (August 30 2018) (FINAL)_dePRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Kürzlich bestätigte Erweiterung des Abschnitts PR in der Goldkonzession Rakounga (Burkina Faso)

Die geochemische Bodenuntersuchung auf 105 Kilometern (Luftlinie) beinhaltete Linienabstände von 400 Metern, wobei die Proben an Stationen entnommen wurden, die in Intervallen von 50 Metern entlang der Linien errichtet wurden. Insgesamt 1.960 Proben wurden an ACTLABS zur Analyse in dessen Labors in Ouagadougou (Burkina Faso) gesendet. Die Bodenproben wurden unter Anwendung der Cyanidation Atomic Absorption auf Gold analysiert. Abgesehen von den internen QA/QC-Verfahren des Labors hat das Unternehmen durch das Hinzufügen von Standard-, Leer- und Doppelproben zum Probensatz auch sein eigenes QA/QC-Protokoll sichergestellt.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das hauptsächlich in Burkina Faso (Westafrika) tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Abgrenzung einer konformen Ressource in einem oder mehreren seiner drei aktuellen Projekte. Das 38 Quadratkilometer große Projekt Bouloubou umfasst nicht weniger als fünf etablierte Goldzonen, die sich in 3 getrennten 5 Kilometer langen Goldtrends befinden. Die angrenzende 250 Quadratkilometer große Goldkonzession Rakounga umfasst die Ausläufer der Goldtrends bei Bouboulou und beinhaltet derzeit 3 Mineralisierungszonen, die anhand von Bohrungen untersucht wurden. Die Goldkonzession Niangouela ist ein 178 Quadratkilometer großes Projekt mit hochwertiger Goldmineralisierung, die in und im Umfeld eines primären Quarzerzgangs und der damit verbundenen ein Kilometer langen Scherzone vorkommt.

Warren Robb P.Geo., Vice-President, Exploration, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 und für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.

Für das Board of Directors von

NEXUS GOLD CORP.

Alex Klenman

President & CEO

604-558-1920

info@nexusgoldcorp.com

www.nexusgoldcorp.com

NEXUS GOLD CORP.

Suite 720, 700 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1G8

Telefon: 604.558.1920

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44440

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44440&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65341 L2030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA65341L2030

AXC0193 2018-08-30/15:19