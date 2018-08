Vier Milliarden Euro sollen helfen, die chinesische Marke in Europa bekannter zu machen. Konzerntochter Qingdao plant einen Börsengang in Frankfurt.

Der chinesische Hausgerätehersteller Haier will in den kommenden vier Jahren rund eine Milliarde Euro in sein Europageschäft investieren. Das sagte Haier-Europachef Yannick Fierling am Donnerstag vor Beginn der Elektronikmesse IFA in Berlin. Die Summe beziehe sich auf Vertrieb und Marketing, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...