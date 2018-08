WIRECARD löste ungewöhnliche Reaktionen und Einschätzungen der deutschen Fintechs aus. Es ist eine der wenigen Sektoren, die in Deutschland für wirkliche Begeisterung sorgen. Wir sind weiter investiert, siehe letzte Actien-Börse. Drei Alternativen oder Ergänzungen runden dieses Bild ab:



ADYEN ist der jüngste Börsenneuling, den wir zum Börsengang bereits empfohlen hatten. Das war richtig. Als Dritter lässt sich WORLDLINE einfügen.



Die Entwicklung der Gewinne bis 2020 ist sehr ungewöhnlich. 52,2 % p. a. lassen sich kaum nachvollziehen. WIRECARD bringt es auf einen Schnitt von 35,7 %. Tatsächlich ist der Bedarf noch sehr groß, weil er zulasten der Banken geht. Wie verfahren?



Nach den kürzlichen Kurssprüngen sind technische Korrekturen normal. Auf Kursziele verzichten wir, weil jeder weitere Anstieg auf Empfehlungen von Banken beruht und umfangreichen Berichten über die Fintech-Szene an sich. Mithin: Richtig ist es, auf alle drei zu setzen, um den Trend voll zu nutzen. WORLDLINE ist die französische Variante, die in Deutschland weniger bekannt ist.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 35 vom 01.09.2018! Die komplette Ausgabe und weitere Themen finden Sie auch unter www.BoersenKiosk.de oder in der BoersenKiosk APP im Einzelkauf!



Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.:++ Der längste Bullenmarkt?++ Deutsche Börse vor ungewöhnlichen Ausgangslage!++ Jetzt auf Topniveau noch in AIRBUS investieren?++ CECONOMY und METRO: Hat sich die Geduld gelohnt?++ OHB: Korrektur beendet?++ WESSANEN: Nach Absturz Comeback in Amsterdam!++ ZUMTOBEL: Gelingt der Umbau endlich?++ PURE STORAGE: Solider Aufwärtstrend