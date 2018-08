Das Open Interest ist laut dem CME Group Daten an den JPY Futures Märkten am Mittwoch um 5,1K Kontrakte gestiegen, nach dem das Endergebnis am Dienstag bei 185.082 Kontrakten lag das Volumen entwickelte sich in die gleiche Richtung, da es um 38,2K Kontrakte zulegte. USD/JPY hat noch die 112,00 und den Bereich darüber im Fokus Die gestrige Aufwärtsbewegung ...

