Die SPD möchte mit der Alterssicherung punkten. Doch nur eine längere Lebensarbeitszeit kann das System retten.

Wahrscheinlich gibt es weltweit nur wenig Menschen, die so begeistert über Ältere sprechen können wie Bob Love - und so glaubwürdig. Love ist Journalist, in den Achtzigerjahren war er mal Chef des amerikanischen Magazins "Rolling Stone". Damals heuerte er berühmte Schriftsteller an und interviewte die großen Hollywood- und Rockstars seiner Zeit. Heute arbeitet er für Amerikas Rentnerlobby, die American Association of Retired Persons (AARP), und sein Einfluss ist noch einmal gestiegen. Love ist Chef der Mitgliederzeitung, die 23 Millionen Abonnenten hat. Tendenz: klar steigend.

Love zielt wie früher auf die Generation der Babyboomer, die mit ihm gealtert ist, aber immer noch gern große Interviews mit Stars wie Bob Dylan oder Helen Mirren liest. Das wird ergänzt durch vielerlei Alltagstipps und Texte gegen jede Form von Altersdiskriminierung. Das wichtigste Motto der AARP lautet: "50 is the new 50" also: Mach dich nicht jünger, steh zu deinem Alter, gerade im Beruf. Der Kampf von Älteren, die aus dem Job gedrängt werden, ist ständig Thema in Loves Zeitschrift. Viele Babyboomer haben während der Finanzmarktkrise Ersparnisse verloren, oft wollen sie nicht nur länger arbeiten, sondern müssen es auch.

In Deutschland, wo die Vertreter der geburtenstarken Jahrgänge jünger sind, hat sich die Stimmung in den vergangenen Jahren ebenfalls gedreht - allerdings vor allem bei den Beschäftigten, nicht bei Rentnerorganisationen und der Politik. Die Zahl der älteren Beschäftigten steigt ständig (siehe Grafik). Etwas mehr als eine Million Menschen im Rentenalter erledigen Minijobs, 20 Prozent mehr als 2008.

Und es scheint sich auch die Haltung derjenigen zu ändern, die demnächst in Rente gehen. Als das Deutsche Institut für Altersforschung (DIA) 2014 Menschen im Alter zwischen 40 und 59 fragte, für wann sie ihren Ruhestand planten, gab von der Gruppe mit hoher Bildung schon jeder Zweite an, mindestens bis 65 arbeiten zu wollen (siehe Grafik). Die Vertreter der geburtenstarken Jahrgänge sind nicht nur gesünder und belastbarer als ihre Eltern im gleichen Alter. Sie haben auch mehr als 20 Jahre Debatten über den demografischen Wandel und das Rentensystem hinter sich und erwarten seltener, dass andere die Sicherung des Lebensstandards im Alter finanzieren.

Die Regierungsparteien hingegen handeln, als wüssten ihre Wähler nicht genau, wie schwierig die Finanzierung der Renten auf Dauer wird. Die Union kündigte im Wahlkampf allen Ernstes an, im Fall einer Regierung solle eine Kommission Vorschläge für die Zukunft der Rente nach 2025 machen - als hätten in den vergangenen Jahren nicht unzählige Experten vielerlei Berechnungen und Reformkonzepte vorgestellt.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wiederum forderte vergangene Woche, das Rentenniveau auch über das Jahr 2025 hinaus durch Steuern stabil zu halten, ohne zu erklären, wie das zu finanzieren sei. Das würde teuer. Falls die Zahl der Erwerbstätigen nicht stiege, etwa durch Zuwanderung oder eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen, müsste der Staat Milliarden zuschießen. So stritt die große Koalition zwar sehr grundsätzlich über die Zukunft der Rente, aber die naheliegendste Reform kam nicht vor: ein späterer Rentenbeginn. "Mit einer steigenden Zahl von Berufstätigen im Rentenalter ließen sich die Probleme einer alternden Gesellschaft am besten bewältigen", sagt Martin Werding, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ruhr-Universität Bochum. ...

