Die Veräußerung war Bedingung der Europäischen Kommission zur Übernahme von Mefro Wheels am 1. Juni 2018

Die Accuride Corporation ("Accuride") ein führender Anbieter von Rad-End-Lösungen für die globale Nutzfahrzeugindustrie hat bekannt gegeben, heute ihre Anteile an Gianetti Ruote, S.r.l. ("Gianetti"), einem europäischen Hersteller von Stahlrädern, an eine Gesellschaft der internationalen Investitionsgruppe Quantum Capital Partners (QCP) mit Sitz in München, Deutschland, verkauft zu haben. Accuride hat den Verkauf ihres Anteils an Gianetti im Einklang mit bestimmten Verpflichtungen durchgeführt, die Accuride gegenüber der Europäischen Kommission eingegangen war, um die Zustimmung der Kommission zur Übernahme der Mefro Wheels GmbH durch Accuride am 1. Juni 2018 sicherzustellen.

Lincoln International agierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von Accuride und Gianni, Origoni, Cappelli Partners dienten Accuride bei dem Verkauf als primärer Rechtsberater.

Über die Accuride Corporation

Die Accuride Corporation ist ein führender Anbieter von Rad-End-Lösungen für die globale Nutzfahrzeugindustrie mit Weltzentrale in Evansville, Indiana, USA. Die Produkte von Accuride umfassen Räder, Rad-End-Komponenten aus Stahl und Aluminium und Baugruppen für Nutzfahrzeuge sowie Stahlräder für den europäischen Automobilmarkt und für die globalen Märkte für landwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen und Industriegeräte. Seine Produkte werden unter ihren Markennamen geführt, darunter Accuride, Accuride Wheel End Solutions, Gunite, KIC Kronprinz und Südrad. Accuride ist eine Portfoliogesellschaft von Crestview Partners. Weitere Informationen finden Sie unter: www.AccurideCorp.com.

