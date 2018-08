BYD konnte lange Zeit davon profitieren, im Bereich der Elektroautos so etwas wie ein Pionier zu sein. Gerade auf dem heimischen chinesischen Markt hatte der Autobauer lange Zeit nur wenig Konkurrenz zu befürchten. Der Druck steigt jetzt aber erheblich an. In diesem Jahr werden vermehrt auch Elektrofahrzeuge von anderen Herstellern in China angeboten.

Am Mittwoch kündigte jetzt Nissan an, mit dem Nissan Sylphy Zero Emission seine erste Elektro-Limousine in China anbieten zu wollen, die auch ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...