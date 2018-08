Nachdem der Silberpreis vor Kurzem ein neues 52-Wochen-Tief erreichte, gingen Experten eigentlich davon aus, dass sich auf diesem Niveau ein Boden bilden könnte. Auch von einer deutlichen Erholung des Edelmetalls war die Rede, welche in der aktuellen Woche auch zum Teil beobachtet werden konnte. Im Handel am Donnerstag geht dem Silber aber offenbar die Puste aus.

Mit Verlusten in Höhe von 1,7 Prozent geht es in den Handel, was die Kurse zurück auf 14,63 USD befördert. Auf Wochensicht bleibt ... (Robert Sasse)

