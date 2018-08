Bei der Aktie von NetCents Technology will noch immer nicht so recht gute Stimmung aufkommen. Zwar reagierten die Anleger am Mittwoch weitgehend positiv auf die Ankündigung einer neuen Partnerschaft mit einem Anbieter von Videospielen, lange halten konnten sich die Zugewinne aber nicht. Im morgendlichen Handel am Donnerstag sind wieder die Bären am Drücker, die für Verluste in Höhe von 5,7 Prozent sorgen.

Gehandelt werden die Anteile jetzt zu genau einem Euro. Zwar ist NetCents erst seit wenigen ... (Robert Sasse)

