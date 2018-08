Die südkoreanischen Behörden setzen den Autohersteller unter Druck. Ein Vorwurf: Mängel von Fahrzeugen werden unter den Teppich gekehrt.

Die Polizei hat bei weiteren Ermittlungen zur Serie von Motorbränden in BMW-Modellen die Zentrale des Autobauers in Südkorea durchsucht. An der Razzia in Seoul hätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...