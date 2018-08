Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 34 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Aufgrund der soliden Entwicklung der Medizintechnik-Aktie seit dem Börsengang habe er die Risikokomponente in seinem Bewertungsmodell verringert, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-08-30/15:53

ISIN: DE000SHL1006