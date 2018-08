Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - cyan-Aktie gilt an der Börse als Geheimtipp - Aktienanalyse Von den 14 IPOs, die im bisherigen Jahresverlauf den Sprung an die deutsche Börse geschafft haben, notieren zehn Aktien im Plus. Darunter ist auch cyan (ISIN: DE000A2E4SV8, WKN: A2E4SV, Ticker-Symbol: CYR) mit einem Zuwachs von gut zwölf Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...