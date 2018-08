Die Wall Street kann zu Handelsbeginn ihren Lauf vom Vortag zunächst nicht fortsetzen. Um diesen aufrechtzuerhalten, fehlen gute Nachrichten.

Der ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China dämpft die Kauflaune der Anleger an der Wall Street. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Donnerstag jeweils 0,2 Prozent, nachdem die beiden Letzteren in den vergangenen Tagen von Rekord zu Rekord geeilt waren.

"Wir hatten einen ziemlich guten Lauf, ...

