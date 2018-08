BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der Gespräche über eine Neuauflage des nordamerikanischen Handelspakts dazu aufgerufen, den Nafta-Raum mit Kanada zu bewahren. "Damit der nordamerikanische Wirtschaftsraum nicht zersplittert, muss es im eigenen Interesse der USA sein, dass Kanada unbedingt Teil der Vereinbarungen wird", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf.

Die Einigung zwischen den USA und Mexiko mache Hoffnung auf ein Ende der handelspolitischen Spannungen in Nordamerika. Angesichts bestehender internationaler Wertschöpfungsketten müsse es aber mit einem Nafta-Nachfolgeabkommen weitergehen, verlangte Kempf. Er forderte zudem längerfristige Regelungen. "Eine vorläufige Laufzeit von nur 16 Jahren und Anpassungsmöglichkeiten des Abkommens alle sechs Jahre sorgen für massive Rechtsunsicherheit", warnte der BDI-Präsident. Die Unternehmen benötigten für dauerhafte und umfangreiche Investitionen klarere Bedingungen.

Zu Wochenbeginn hatte auch bereits der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) vor einer Zersplitterung des nordamerikanischen Freihandelsraumes aus USA, Mexiko und Kanada gewarnt. "Bricht der Dreierpakt auseinander, würde dies auch die deutschen Unternehmen in Nordamerika treffen", so DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. In der deutschen Wirtschaft herrsche angesichts der Ankündigungen eines Deals zwischen den USA und Mexiko "zunächst Unsicherheit statt Erleichterung".

