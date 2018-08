Zürich - Ein von responsAbility verwaltetes Private-Equity-Vehikel mit Schwerpunkt finanzielle Inklusion hat eine Minderheitsbeteiligung an C88 Financial Technologies Pte. Ltd. erworben. C88 ist ein marktführendes Fintech-Unternehmen, das Finanzmarktplätze für Kredit- und Versicherungsprodukte in Indonesien und den Philippinen bereitstellt. Über eine Partnerschaft mit Experian will C88 jetzt gezielt die finanzielle Inklusion in diesen Märkten fördern. Gemeinsam wollen die beiden Partner Millionen von unterversorgten Kunden effektiver geeignete Finanzprodukte bereitstellen.

Über seine Online-Portale CekAja.com in Indonesien und eCompareMo.com in den Philippinen stellt C88 Kunden unterschiedliche alternative Finanzprodukte zur Verfügung und sorgt durch Vergleiche zwischen alternativen Produkten und Anbietern für Preistransparenz. Durch den Abgleich der Kundenprofile mit geeigneten Produkten vereinfacht das Unternehmen zudem den Kaufprozess und gibt seinen Partnerbanken und -versicherungen bessere Einblicke in Kundenprofile und -bedürfnisse.

Fortschrittliche, auf Online-Suchmaschinen basierende Marketingmethoden ermöglichen es C88, eine grosse Zahl von Kunden zu bedienen. Im Versicherungsbereich zum Beispiel stellt C88 mehreren Hunderttausend Kunden Mikroversicherungen bereit.

In Indonesien und den Philippinen vergeben Banken im Retail-Geschäft fast ausschliesslich Kredite an Kunden mit hohem Einkommen oder Angehörige der gehobenen Mittelschicht mit guter Bonität. Dadurch hat ein Grossteil der potenziellen Kunden weiterhin nur begrenzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...