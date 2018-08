DEWB habe nach Darstellung von SMC-Research auf der Hauptversammlung die neue Strategie vorgestellt und auch Details über die Kernbeteiligung Lloyd Fonds geliefert. Die gute Kursentwicklung von Lloyd war für SMC-Analyst Holger Steffen maßgeblich für eine Erhöhung des Kursziels und eine Heraufstufung der Aktie.

Gemäß der Ausführungen der Analysten habe DEWB auf der Hauptversammlung die Details der neuen Strategie vorgestellt, die Investitionen in den Bereich des digitalen Asset Managements vorsehe. Der Markt sei wegen eines starken Wachstumstrends und des aus der fortschreitenden Digitalisierung resultierenden Umbruchs interessant, zumal DEWB mit dem Großaktionär SPSW über einen guten Zugang verfüge.

Dieser habe bereits genutzt werden können, um eine Kernbeteiligung aufzubauen: Von dem börsennotierten Asset Manager Lloyd Fonds halte die Beteiligungsgesellschaft inzwischen einen Anteil von 28,4 Prozent und werde dessen Transformation zu einem Vermögensverwalter mit einem starken Fokus auf Publikumsfonds und technischen Lösungen zur Asset-Allokation unterstützen. Weitere Beteiligungen aus dem Bereich des digitalen Asset Management sollen entweder direkt von Lloyd oder aber von DEWB erworben werden und weisen im Idealfall Synergien zu den bestehenden Aktivitäten aus. Damit sei aus Sicht der Analysten eine gute Basis für den weiteren Ausbau des Portfolios im neuen Zielsegment geschaffen worden.

Mit einer Kapitalerhöhung und der Refinanzierung der ausstehenden Anleihe über ein neues Papier habe die Beteiligungsgesellschaft auch die finanzielle Grundlage für das weitere Wachstum geschaffen. Zusätzliche Mittel dürften perspektivisch aus dem Verkauf der Beteiligungen resultieren, die nicht mehr zur neuen Ausrichtung passen. Substanzielle Erlöse verspreche vor allem das große Anteilspaket an MueTec, da sich die Gesellschaft sehr gut entwickele. Weitere Exitkandidaten seien LemnaTec und Noxxon, wobei das Management trotz der Neuausrichtung grundsätzlich keinen Zeitdruck habe, sondern gute Gelegenheiten abpassen wolle.

Insgesamt sei die neue Strategie von DEWB und der Einstieg bei Lloyd Fonds am Markt gut aufgenommen worden, was insbesondere auch an dem starken Kursanstieg der Beteiligung ablesbar sei. Zusammen mit einer Neubewertung des Anteils an dem Online-Factoring-Anbieter Decimo, der stark wachse und in diesem Jahr eine große Finanzierungsrunde habe abschließen können, führe das zu einem Anstieg des von den Analysten ermittelten Potenzialwerts von 26,8 auf 34,7 Mio. Euro. Daraus resultiere ein neues Kursziel von 2,05 Euro je Aktie (bislang 1,60 Euro), was ein Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent biete. Auf dieser Basis stufe SMC-Research DEWB von "Hold" auf "Speculative Buy" hoch. Der spekulative Charakter der Einstufung resultiere aus dem weiterhin hohen Schätzrisiko.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.08.18, 16:15 Uhr)

