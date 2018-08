Köln (ots) -



- Die nächsten Ford Gewerbewochen starten am 1. September 2018



- Motto der Initiative: "Intelligente Mobilität" zu Top-Konditionen



- Beispiel: Die monatliche Leasingrate für neuen Ford Focus Turnier Trend mit 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Motor beträgt nur 149 Euro netto



Im Rahmen der nächsten Ford Gewerbewochen bietet die Ford-Werke GmbH ab 1. September 2018 und bis auf Weiteres für Gewerbekunden ein außergewöhnlich attraktives Angebot: Die Grundlage der Aktion, die unter dem Motto "Intelligente Mobilität" zu Top-Konditionen steht, sind besonders scharf kalkulierte Leasingraten für ausgewählte Pkw-Baureihen des Herstellers inklusive des sogenannten "Ford Lease Full-Service-Paketes"1), das ohne Anzahlung die kompletten Wartungs- und Verschleißkosten des Fahrzeugs abdeckt. Ein entsprechendes Berechnungsbeispiel: Für den neuen Ford Focus Turnier in der Ausstattungsversion "Trend" und dem vielfach preisgekrönten 1,0-l-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotor (74 kW/100 PS)* ergibt sich in dieser Angebotskombination eine monatliche Ford Lease Full-Service-Rate von nur 149,00 Euro netto (177,31 Euro brutto)1),2),3).



Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH: "Besondere Aktionen wie die 'Ford Gewerbewochen' haben bei uns im Flottengeschäft eine lange, erfolgreiche Tradition und kommen bei den Gewerbekunden hervorragend an. Die 'Ford Gewerbewochen' werden wir daher prinzipiell beibehalten, aber künftig kreativ weiterentwickeln."



Die komplett neu entwickelte vierte Generation des Ford Focus kommt im September auf den Markt. Zu ihren wesentlichen Kennzeichen zählt das umfassendste Angebot an Fahrer-Assistenzsystemen, das Ford bislang in seinen europäischen Baureihen zu bieten hat. Ford fasst die Assistenz-Technologien ab sofort unter dem neuen globalen Oberbegriff "Ford Co-Pilot360" zusammen. Erstmals - und serienmäßig - hat der neue Ford Focus darüber hinaus einen selektiven Fahrmodus-Schalter an Bord. Er stellt die Einstellungen "Normal", "Sport" sowie "Eco" bereit. Damit kann der Fahrer unter anderem das Ansprechen des Gaspedals und der Servolenkung den eigenen Vorlieben anpassen.



Für besonderen Komfort sorgen die neuen, 18-fach verstellbaren Ergonomie-Sitze sowie das Head-up-Display. Und dank des Bang & Olufsen-Premium-Sound-Systems mit 675 Watt Leistung aus zehn perfekt aufeinander abgestimmten Lautsprechern ist auch das Entertainment im neuen Ford Focus erstklassig. Claudia Vogt: "Wir sind davon überzeugt, unseren Kunden damit wirklich 'Intelligente Mobilität' zu bieten."



Weiterführende Informationen zu den Ford Gewerbewochen und zu den allgemeinen Ford-Angeboten für Gewerbe- und Flottenkunden inklusive konkreter Beispiel-Berechnungen3) sind ab 3. September auf der folgenden Website abrufbar: www.ford-geschaeftskunden.de.



* Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) des neuen Ford Focus Turnier Trend** mit 1,0-l-EcoBoost-Motor (92 kW/125 PS): 6,0 (innerorts), 4,2 (außerorts), 4,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 111 g/km (kombiniert). CO2-Effiziensklasse: A



** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrm. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Ab dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.



Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.



1) Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional für EUR 3,74 netto (EUR 4,45 brutto) monatlich erhältlich und in der Ford Lease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang und ohne Leasing-Sonderzahlung. Bei weiteren Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services wenden Sie sich bitte an Ihren Ford Partner. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford Lease-Vertrages.



2) Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden).



3) Die Beispiel-Berechnungen auf der Website www.ford-geschaeftskunden.de stellen repräsentative Beispiele nach § 6a Preisangaben-Verordnung dar.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.



