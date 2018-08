Philadelphia, USA, Aug. 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dr. David Hana, Anwalt für die Deals Secure Group Holding Company, gab heute bekannt, dass die Gruppe nun offiziell von den Vereinigten Staaten von Amerika nach Kuwait verlegt wurde, nachdem alle Geschäftsanteile von ihren Inhabern durch den kuwaitischen Unternehmer Dr. Faisal Khazaal zurückgekauft wurden. Der Rückkauf wurde von Anfang des Jahres 2016 verhandelt und war am Montag, den 30. Juli 2018 mit der Übertragung des letzten verfügbaren Anteils beendet.

Die Deals Secure Group Holding Company (DSGH) hat einen Ruf für Qualität und Exzellenz als eine weltweit führende Investment-Holding-Gesellschaft erworben. Die talentierten und engagierten Mitarbeiter des Unternehmens - 18.604 Mitarbeiter weltweit - helfen dabei, Ideen zu schaffen, Menschen zu verbinden, eine unternehmerische Kultur zu fördern sowie Standards professioneller Exzellenz und vor allem Engagement für die Kunden aufrechtzuerhalten.

DSGH wurde im Jahre 1995 gegründet. Seitdem ist die Gruppe erheblich gewachsen und machte beträchtliche Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen, die in allen Regionen der Welt tätig sind. DSGH ist vornehmlich in fünf Hauptbranchen tätig - Finanzdienstleistungen, Erdöl, Versicherungswesen, Medien und Telekommunikationen. Die Gesellschaften der Gruppe nutzen die Synergien, die innerhalb der einzelnen Branchen sowie branchenübergreifend innerhalb der DSGH-Gruppe vorhanden sind, um ihren Kunden das Beste bieten zu können. DSGH ist stets bestrebt, die Leistung seiner Portfoliounternehmen durch die Einführung globaler Best Practices im Management zu verbessern.

Dr. Hana fügte hinzu "ich möchte mich bei dem juristischen und administrativen Team bedanken für die außergewöhnliche Anstrengungen bei den mühsamen Verhandlungen und der Verlegung der Gruppe in den Staat Kuwait, wo die Lizenz für die Deals Secure Group Holding Company vom Industrie- und Handelsministerium in Kuwait ausgestellt wurde als eine Einpersonengesellschaft mit Stammkapital, da das von Dr. Faisal Khazaal gehaltene Kapital sich schon in den Tochtergesellschaften befindet und er bringt somit kein entsprechendes Kapital in die Holding-Gesellschaft ein, die diese Firmen in seinem Namen nur verwalten wird."

Neben dem Anspruch, ein globaler Führer zu sein, ist DSGH bestrebt, bedeutende Beiträge zum Allgemeinwohl zu leisten. Im Hinblick auf die Verbesserung des weltweiten langfristigen Wohlstands hat sie drei Entwicklungsbereiche in der globalen Gemeinschaft identifiziert. DSGH hat eine Reihe von Aktivitäten in diesen Bereichen initiiert, um die Lebensqualität in den Regionen zu verbessern.

Mission

DSGH ist bestrebt, die Leistung seiner Portfoliounternehmen kontinuierlich zu verbessern, indem sie sie ermutigt, globale Best Practices einzuführen und Synergien innerhalb des Konzerns zur Führung ihrer Geschäfte zu nutzen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie als verantwortungsbewusste Unternehmen auftreten:

Sie möchte ein dynamisches und proaktives Unternehmen sein, das Chancen in seinen Kerngeschäftsfeldern schafft und entwickelt.

Sie ist bemüht, ihre Vermögenswerte optimal zu nutzen und ihre Kostenbasis fest im Griff zu behalten.

Sie glaubt daran, den Unternehmenserfolg mit den Mitarbeitern und Geschäftspartnern zu teilen.

Vision

DSGH ist bestrebt, ihre Geschäftstätigkeit zu erweitern und das Portfoliorisiko durch ein Programm mit globaler und sektoraler Diversifizierung zu minimieren. Dieses Programm basiert auf einer Vision, die die Werte des Unternehmens, der Aktionäre, der Klienten und der Gemeinschaft umfasst:

Sie ist bestrebt, eine führende Position unter globalen Investment-Holding-Unternehmen mit der Form einer Einpersonengesellschaft einzunehmen.

Sie hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Kunden einen Mehrwert und den Aktionären überdurchschnittliche Renditen zu bieten.

Sie ist bemüht, zum Wohlstand der Länder, wo sie tätig ist, beizutragen.

Sie respektiert die Werte und Kultur der Regionen, in denen sie tätig ist, und strebt danach, die Lebensqualität der Menschen in diesen Regionen zu verbessern.

Dr. David Hana beendete seine Erklärung mit den Worten "im Zuge des neuen Managementplans ersetzt heute die kuwaitische Gesellschaft (Deals Secure Group Holding Company, opc.) die alte Domainbezeichnung DSGH.us mit der neuen Adresse DSGH.com."

- Sekretariat des Vorsitzenden der Deals Secure Group Holding Co., opc. - Kontaktdaten -

Level 18, Sahab Tower

Mohammad Al Ghanem Street

Salhia, Kuwait City

Kuwait

Telefon: + (965) 2227 3885

Telefax: + (965) 2227 3855

Webseite

ds.com.kw