Präsident Maduro laufen die Untertanen weg. Hunderttausende Venezolaner fliehen vor Hunger und Unterdrückung. Sie suchen nach einem besseren Leben in Kolumbien, Ecuador oder Peru. Wenn es sein muss, auch zu Fuß.

Mit sorgenvollem Blick schaut Luis Peña hinauf zu den Gipfeln des Páramo. "Kalt ist es dort oben", sagt der junge Venezolaner und zieht sich die grüne Decke noch etwas enger um die Schultern. Zwei Tage ist er mit seinen Freunden bereits von der tropischen Grenzstadt Cúcuta Richtung Süden gelaufen, jetzt müssen sie über die kalte Hochebene. "Wir wollen nach Ecuador, um Geld zu verdienen und unseren Familien etwas zu schicken", sagt der zweifache Vater. "In Venezuela gibt es kein Leben mehr für uns, keine Zukunft".

Tausende Venezolaner kehren ihrer Heimat jeden Tag den Rücken. Wer Geld hat, kauft sich direkt an der Internationalen Brücke Simón Bolívar in Cúcuta ein Busticket in die Hauptstadt Bogotá oder gleich bis an die Grenze nach Ecuador. Wer nichts hat, muss laufen. Mit Rollkoffern, Sporttaschen und Rucksäcken marschieren die Venezolaner die Landstraße entlang. Sie lassen Hunger und Unterdrückung hinter sich und hoffen auf ein besseres Leben im Ausland.

Das einst reiche Venezuela steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Für das laufende Jahr rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einer Inflationsrate von einer Million Prozent. Außerdem könnte die venezolanische Wirtschaftsleistung um 18 Prozent einbrechen. Aus Mangel an Devisen kann das erdölreichste Land der Welt kaum noch Lebensmittel, Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs einführen.

"Ich habe im Dezember das letzte Mal Hühnchen gegessen. Seitdem nichts als Reis und Linsen. Und auch davon gibt es nicht genug", erzählt Peña. "Und wenn du protestierst, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...