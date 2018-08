Bereits seit geraumer Zeit steht Kaffee unter Abgabedruck. Und dieser will offenkundig noch nicht nachlassen, auch wenn in den letzten Handelstagen zunächst eine leichte Erholung zu beobachten war. Doch der bisherige Verlauf dieser Erholung lässt eher darauf schließen, dass Kaffee mit der Korrektur noch nicht fertig ist. In unserer letzten Kommentierung vom 21.08. hieß es zum Abschluss: "[…]Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...