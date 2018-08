Baden-Baden (ots) - Dienstag, 04. September 2018 (Woche 36)/30.08.2018



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Paketärger - wenn der Schaden nicht ersetzt wird: Beschwerden über Paketzustellungen per Post stiegen im ersten Halbjahr 2018 stark an. Auch das Paket eines "Marktcheck"-Zuschauers aus Stuttgart wurde trotz mehrfacher Zusicherung nicht ausgeliefert. Ein Freiburger Zuschauer verschickt Lautsprecherboxen - sie kommen als Totalschaden an. Die Post erstattet den Schaden nicht. Weshalb sind Postzustellungen so fehlerhaft und was können Betroffene tun?



Gesundheitsrisiko - wie schädlich kann ein Kontrastmittel sein? Studien belegen, dass sich Gadolinium aus Kontrastmitteln, die bei MRT-Untersuchungen eingesetzt werden, im Körper ablagert und möglicherweise die Gesundheit schädigt. Manche Patienten klagen über Schmerzen und Bewegungsstörungen. Welche Alternativen gibt es?



Trickbetrüger - Vorsicht bei Gewinnversprechen: Ein Anrufer erklärt einem "Markcheck"-Zuschauer aus Stuttgart, es läge eine Klage vom Mahngericht vor, er solle einen Anwalt in München kontaktieren. Der angerufene Anwalt rät ihm, einen Teil der Mahnkosten zu zahlen, dann könne er einen beträchtlichen Gewinn einfordern. Sein Geld sieht der Stuttgarter nie wieder und ist damit kein Einzelfall. "Marktcheck" zeigt, wie die Gauner vorgehen und wie sich Verbraucher/innen gegebenenfalls verhalten sollten.



Nachlass - wenn plötzlich die Schuldenfalle lauert: Müssen Erben für Schulden des Verstorbenen aufkommen? Wie sollte man sich bei unklaren Erbschaften verhalten? "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps, er geht auch auf das neue BGH-Urteil zum digitalen Nachlass ein. Wissen Mannheimer Passant/innen, inwieweit Erben auf die digitalen Daten des Verstorbenen zugreifen dürfen?



Batterientest - entladen oder nicht? Ohne ein Messgerät kann man schwer beurteilen, ob Batterien entladen sind. Mainzer Passantinnen und Passanten testen einen Trick aus dem Internet auf seine Tauglichkeit.



"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unter www.youtube.com/marktcheck zu sehen.



Donnerstag, 06. September 2018 (Woche 36)/30.08.2018



21.00 Malu Dreyer - Eine von hier



In der SWR Porträtreihe "Eine von hier" steht dieses Mal Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Fokus. Seit die SPD-Politikerin vor fünf Jahren die Amtsnachfolge von Kurt Beck angetreten hat, ist sie die erste Frau an der Spitze von Rheinland-Pfalz - eine politische Laufbahn, die ihr erst einmal nur wenige zugetraut hätten. Aber Malu Dreyer konnte, trotz Handicap, einen Politikstil etablieren, den auch Kritiker wertschätzen und der zum Schlüssel ihres Erfolges geworden ist.



So ist es Malu Dreyer gelungen, ihre eigene Einschränkung hinter die politische Agenda zu verweisen. Sie bindet den ganzen Apparat mit ein, motiviert und verteidigt ihren Platz an der Spitze bis heute erfolgreich. Das Porträt von SWR Autorin Sabine Harder zeichnet den Lebensweg einer Frau nach, deren Laufbahn als Bürgermeisterin von Bad Kreuznach begann und die heute als Regierungschefin und stellvertretende SPD-Vorsitzende zu den Taktgeberinnen im politischen Tagesgeschäft geworden ist.



Sonntag, 30. September 2018 (Woche 40)/30.08.2018



23.35 (VPS 23.34) The American Spielfilm USA 2010 Erstsendung: 26.04.2014 in Das Erste Autor: Rowan Joffe



Rollen und Darsteller:



Jack / Edward____George Clooney Clara____Violante Placido Mathilde____Thekla Reuten Vater Benedetto____Paolo Bonacelli Pavel____Johan Leysen Ingrid____Irina Björkl Fabio____Filippo Timi und andere Kamera: Martin Ruhe Musik: Herbert Grönemeyer



Der Profikiller und Waffenschmied Jack (George Clooney) ist ein Meister seines Fach und stets in Alarmbereitschaft. Deshalb erkennt er auch früh genug die Gefahr, als ihm während eines Winterspaziergangs in Schweden ein Killerkommando auflauert. Er tötet die Angreifer und flüchtet nach Rom. Wer genau ihm nach dem Leben trachtet, weiß er nicht, aber sein Kontaktmann Pavel (Johan Leysen) rät ihm, vorerst unterzutauchen. In einem Bergdorf in den Abruzzen soll der Amerikaner auf weitere Anweisungen warten. Etwas Abwechslung findet er im kleinen Bordell des verschlafenen Nests, bei der Prostituierten Clara (Violante Placido). Aus dem gekauften Sex entwickelt sich ganz allmählich mehr: Jack und Clara verabreden sich privat und verlieben sich ineinander. Eine besondere Beziehung entwickelt Jack auch zu dem alten Dorfpfarrer Benedetto (Paolo Bonacelli). Durch die Gespräche mit ihm beginnt der abgebrühte Killer, seinen bisherigen Lebensweg infrage zu stellen. Dann meldet sich Pavel wieder: Er bringt Jack mit der Profikillerin Mathilde (Thekla Reuten) zusammen, die ein besonderes Scharfschützengewehr von ihm gebaut haben will. Jack nimmt den Auftrag an, bleibt aber alarmiert. Als kurz darauf ein mutmaßlicher Komplize der Killer aus Schweden im Dorf auftaucht, wird klar, dass man ihn verraten hat. Er beginnt, jedem zu misstrauen - sogar Clara. Aber trotz aller Gefahren bleibt Jack im Dorf und stellt das Präzisionsgewehr für Mathilde fertig. Wohl wissend, dass die Kugel darin möglicherweise für ihn selbst bestimmt ist.



Anton Corbijn inszenierte seinen Thriller mit zahlreichen Anspielungen auf klassische Italowestern - mit George Clooneys Killer als moderner Variante des wortkargen Revolverhelden. Die Atmosphäre einer ständigen Bedrohung entlädt sich immer wieder in packend inszenierten Actionszenen. Regisseur Corbijn wurde als Fotograf unter anderem durch seine Aufnahmen von Filmstars wie Clint Eastwood und Musikern wie Tom Waits, Bryan Adams und Herbert Grönemeyer berühmt. Grönemeyer, ein langjähriger Freund des Fotografen und Regisseurs, komponierte auch die außergewöhnliche Musik zu "The American".



Sonntag, 07. Oktober 2018 (Woche 41)/30.08.2018



10.00 SWR Symphonieorchester spielt



Gustav Mahler und Béla Bartók



Dirigent: Peter Eötvös



Mit Spannung wurde das Eröffnungskonzert des neuen SWR Symphonieorchesters erwartet, das aus der Zusammenführung des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR und des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg hervorgeht. Aus dem Konzert zeigen wir das Adagio aus der zehnten Sinfonie von Gustav Mahler, eine Liebeserklärung an seine Frau Alma und zugleich der ergreifende Abschied vom Leben und der Kunst. Mahler starb, bevor die Sinfonie vollendet war.



Des weiteren die Suite aus dem Ballett "Der wunderbare Mandarin", Bartoks letztem Bühnenwerk, mit dem er den für die Jahrhundertwende typischen künstlerischen Bestrebungen den Rücken kehrt.



Programm: Gustav Mahler (1860 - 1911) Adagio aus: Sinfonie Nr. 10 I Béla Bartók (1881 - 1954) Der wunderbare Mandarin, Suite op. 19



Interpreten: SWR Symphonieorchester Leitung: Peter Eötvös



