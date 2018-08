Visionäre wie Tesla-Gründer Elon Musk treiben den Fortschritt an - und werden oft zur Gefahr für die eigene Firma. Eine Anleitung für den richtigen Umgang mit besessenen Führungskräften.

Wenn es etwas gibt, worauf sich seine Freunde und Feinde einigen können, seine Fans und seine Gegner: Langweilig wird es mit ihm nie. Aber auch wenn es Elon Musk seit Jahren schon an Berechenbarkeit und Erwartbarkeit fehlt - die vergangenen Wochen waren selbst für seine Verhältnisse außergewöhnlich. Der vorläufige Höhepunkt in der Chronik seiner irrlichternden Unbeständigkeit: ein Gespräch mit der "New York Times", in dem Musk von 120-Stunden-Wochen im Büro berichtete und den inflationären Konsum von Schlaftabletten gestand, seine soziale Isolation zu Protokoll gab, seine körperliche wie seelische Erschöpfung.

Das Interview liest sich wie das Geständnis eines Besessenen - wie ein Attest, das sich der Tesla-Chef selbst ausstellt, um sich für das Chaos rund um den potenziellen Rückzug seines Elektroautoherstellers von der Börse zu entschuldigen. Seither fragt sich die Wirtschaftswelt: Hat Musk, der visionäre Valley-Gründer, sein Unternehmen noch im Griff? Oder ist Musk, der milliardenreiche Valley-Missionar, ein Hasardeur und Hochstapler - ein Opfer seiner hochfliegenden Träume?

Musk hat nicht einfach ein neues Auto auf den Markt gebracht. Sondern er will die automobile Menschheit von fossilen Energieträgern befreien. Musk schießt nicht einfach Raketen ins All. Sondern er will Menschen auf dem Mars einen neuen Lebensraum erschließen. Es war nie leicht, zwischen Wunsch- und Wahnvorstellung zu unterscheiden bei Musk, zwischen hohem Selbstanspruch und Vermessenheit, gesunder Utopiesehnsucht und pathologischem Imponiergehabe. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit, wie so oft, dazwischen: Musk ist ein genialischer Geschäftsmann, der Luftschlösser baut, um ihnen mit vulkanischer Leidenschaft hinterherzujagen - bis sie sich zuletzt realisieren. Oder auch nicht.

Mit Haut und Haaren

"Er ist mein Vorbild", sagt Frank Thelen. Der Investor und "Höhle der Löwen"-Juror hält Musk "aktuell für den intelligentesten Menschen auf diesem Planeten: 90 Prozent Genie, zehn Prozent Wahnsinn". Aber selbst wenn: Sind zehn Prozent Wahnsinn nicht schon zehn Prozent zu viel? Wie viel Besessenheit verträgt ein Unternehmen? An welchem Punkt schlägt kreatives Ungestüm in Eiferei um, entfesselte Leidenschaft in Tollheit? Taugt Elon Musk zum Vorbild für Gründer, Angestellte und Top-Manager? Wie verrückt darf ein Chef sein?

Musk steht stellvertretend für eine Reihe von Firmen, die inspirieren und provozieren. Vor allem die Gründer des Silicon Valleys, aber auch deutsche Ausnahmeunternehmer spiegeln sich gern im Glanz ihrer großen Ideen, ihrer Traumverwirklichungen - und manch einer neigt dazu, sie unter Genieverdacht zu stellen, ihnen einen Kultstatus zuzuweisen. Und die Geschichten sind ja auch faszinierend: Ständig begegnet man in ihnen Menschen, die sich mit Haut und Haaren ihrem Ziel verschreiben, ihm alles unterordnen, ihr ganzes Leben an ihm ausrichten, im Dienst der Sache, des Fortschritts, der Menschheit - oder doch nur ihrer selbst? Dabei bedarf es nur weniger Regeln, um den schmalen Grat zwischen Genie und Wahn zu meistern.

Der Schweizer Psychotherapeut Theodor Itten weiß aus seiner Beratungspraxis um die Ambivalenz des Wahnsinns auf der Chefetage. Ohne die Besessenheit mancher Menschen wäre der Fortschritt eine Schnecke, behauptet Itten: "Wir wären noch Jäger und Sammler." Für große Leistungen brauche es halt obsessive Persönlichkeiten, selbst wenn das an die eigene Substanz gehe, so Itten, Autor des Buches "Größenwahn": Leidenschaft sei "eben auch die Bereitschaft, für etwas zu leiden".

Das bürgerliche Leistungsethos prägt seit mindestens 200 Jahren die Weltwirtschaft - und das Selbstbild von erfolgreichen Unternehmern. Über Alfred Krupp etwa schreibt sein Biograf Harold James, dass ihn "unermüdliche Hingabe an die Arbeit leitete" und er sein Unternehmen "mittels eines Trommelfeuers schriftlicher Anweisungen" führte. Bis heute ist "Arbeitswut" ein Begriff, der vielen Deutschen mehr Respekt gebietet als Furcht einflößt.

"Die erfolgreichsten Unternehmer sind leichte Psychopathen"

"Besessenheit ist für mich ein Grundnahrungsmittel", sagt etwa Deutschlands bekanntester Filmproduzent und Ufa-Chef Nico Hofmann, "das fing schon in der Kindheit an, als ich die ersten kleinen Filme mit der Super-8-Kamera drehte." Gerade in der Kreativbranche wird Obsession als Antriebskraft und Leistungsspender gepriesen: "Ohne ein hohes Maß an Getriebenheit sind Erfolge im künstlerischen Bereich kaum möglich", so Hofmann.

Die Wirtschaft hat sich den Leidenschaftsimperativ längst zu eigen gemacht. Mietwagenlegende Erich Sixt bezeichnet sich selbst als besessenen Unternehmer - und seine Autovermietung als sein Baby, das er nie hergeben würde. Sixt schmiss sein BWL-Studium in München nach vier Semestern und trat 1969 in dritter Generation in den Familienbetrieb ein. Im Duett mit seiner Frau Regine trimmte er Sixt zum Milliardenunternehmen. Was ihn dabei antrieb? Er weiß es selbst nicht genau: "Besessenheit ist nicht erklärbar." Aber, so viel weiß Sixt: Besessenheit ohne Zweck und Ziel ist zerstörerisch. Er selbst vergleicht sich gerne mit einem Bergsteiger, der lange trainieren muss, bevor er endlich aufbricht: Auch ein Unternehmer muss einen Gipfel im Blick haben, darf aber niemals unvorbereitet aufbrechen: "Die ungezähmte Besessenheit wird sozusagen gebändigt und auf ein Ziel ausgerichtet", so Sixt.

Bei Michael O'Leary dagegen scheint gar nichts gebändigt. Der irische Bauernsohn hat aus dem tief defizitären Regionalflieger Ryanair in 25 Jahren Europas Airline mit den meisten Passagieren geformt und wie nebenbei das Fliegen demokratisiert, es als erschwingliche Billigware in Umlauf gebracht. Dabei wusste er immer wieder mit derben Flüchen und unverschämten Witzen aufzufallen, auf Kosten von Politikern, Wettbewerbern - und seiner Frau. Vor sich selbst zeichnet er sich dabei vermutlich als "enfant terrible" aus - als "crazy guy", der fortlaufend Überschüsse an unternehmerischer Energie produziert und sie zuweilen nicht kontrollieren kann. Tatsächlich mischt sich O'Leary in fast jedes Detail ein, bis zur Farbe der an Bord verkauften Rubbellose. Der Chef fordert ständig neue Vorschläge, überfällt seine Angestellten gerne an ihren Schreibtischen, platzt unangekündigt in Besprechungen. Er "malträtiert jede Idee fast mit der Hitzigkeit eines Kneipenschlägers", sagt ein hochrangiger Ryanair-Manager, ...

