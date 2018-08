Digitale Geldüberweisungsdienste werden nach Asien, Mittel- und Südamerika und in den Mittleren Osten ausdehnt jetzt auch Live in Brasilien und Qatar sie vernetzen mehr als 200 Länder und Regionen

Western Union Digital,der am schnellsten wachsende Bereich des Western Union Unternehmens, nimmt mit der heutigen Ankündigung der Expansion seiner digitalen Aktivitäten Fahrt auf. The Western Union Company (NYSE: WU), ein führendes Unternehmen für Geldbewegungen über Grenzen und Währungen hinweg, etabliert digitale Dienstleistungen über bedeutende regionale Wirtschaftsknotenpunkte in Asien, Süd- und Mittelamerika und den Mittleren Osten hinweg und verbindet diese damit rund um die Uhr mit mehr als 200 Ländern und Regionen, sowie Milliarden von Kundenbankkonten.

In den nächsten Jahren sehen die Expansionspläne von Western Union eine Ausdehnung auf mehr als 200 Länder und Regionen vor, wobei der Schwerpunkt auf dem Mobilkanal liegen wird. Letzterer ist der Ursprung für etwa 70 der digitalen Western Union Transaktionen weltweit.

In Asien werden die Dienste in Malaysia und Singapur bereits in den nächsten Wochen aufgenommen. In Süd- und Mittelamerika, Brasilien, Jamaika und Panama werden diese Dienste bereits ausgeführt. Folgen werden Mexiko und im Mittleren Osten Bahrain, Kuwait, Qatar und Oman. Die Vereinten Arabischen Emirate bilden das Schlusslicht. Western Union liefert bereits ein vollständig digitales Angebot in Nordamerika, über weite Teile Europas hinweg sowie in Australien und Neuseeland

"Unsere Fähigkeit, unsere Dienste weltweit zu vergrößern, wird durch unsere weitreichenden Erfahrungen, eine ausgefeilte, grenzen- und länderübergreifende Plattform untermauert mit globalen Abwicklungsfunktionen, Steuer- und Compliance-Infrastruktur, einem weitreichenden globalen Netzwerk von über einer halben Million Standorten und die Fähigkeit, Geld an Milliarden von Konten und mobile Geldbörsen zu schicken", so Hikmet Ersek, CEO und President von Western Union.

"Unsere Plattform bildet den Standard für internationale Geldbewegungen, da wir ein immer breiteres Kundenspektrum bedienen, dem wir Einfachheit, besseren Zugang und Vertrauen bei jeder von ihnen getätigten Transaktion bieten wollen. Gleichzeitig stellen wir die Werte, die ihnen am wichtigsten sind Schnelligkeit, Verlässlichkeit, Bequemlichkeit und Vertrauen in den Mittelpunkt unseren Handelns. Niemand bewegt Geld weiter und bietet eine Auswahl von zahlreichen Kanälen", sagte Ersek.

Über die grenzübergreifende Western Union-Plattform

Die grenz- und währungsübergreifende Plattform von Western Union, einschließlich einer robusten, digitalen Präsenz, finanzieller Ausgeglichenheit, einer Finanz- und Compliance-Infrastruktur, eines weitreichenden globalen Netzwerks mit mehr als einer halben Million Standorten und der Fähigkeit, Geld an Milliarden von Kundenkonten und mobile Geldbörsen zu schicken, setzt den Standard für internationale Geldbewegungen. Mit geschäftlichen Aktivitäten in 200 Ländern und Regionen verarbeitet die Western Union Plattform durchschnittlich 32 Transaktionen pro Sekunde und bewegt jährlich 300 Mrd. Dollar zwischen 130 Währungen.

Bei der Verbindung der digitalen mit der physischen Finanzwelt machen die technologische Plattform, APIs, Devisenhandel und Abwicklungs-Engine, das Agentennetzwerk, die Bekämpfung von Geldwäsche und Betrugserkennungsfunktionen das Unternehmen zu einem der größten digitalen und physischen Geldüberweisungsunternehmen für Kunden weltweit.

WU-G

Für weitere Informationen zu Western Union besuchen Sie bitte den Western Union Newsroom: http://ir.westernunion.com/news/default.aspx.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der grenz- und währungsübergreifenden Geldbewegung. Unsere Mehrkanalplattform verbindet die digitale mit der realen Welt und ermöglicht es Kunden und Unternehmen, Geld zu transferieren und zu erhalten. Zahlungen können rasch, bequem und verlässlich getätigt werden. Mit Stand vom 30. Juni 2018 wurden die Dienstleistungen unter den Marken Western Union, Vigo und Orlandi Valuta über ein gemeinsames Netzwerk aus mehr als 550.000 Agenturen in mehr als 200 Ländern und Regionen angeboten. Damit kann Geld auf mehr als eine Milliarde Konten überwiesen werden. Zudem steht westernunion.com, unser 2017 am schnellsten wachsender Kanal, in 45 Ländern und Regionen zur Verfügung, um weltweit Geld zu bewegen. Im Jahr 2017 bewegten wir im Prinzip mehr als 300 Milliarden US-Dollar in beinahe 130 Währungen und verarbeiteten in allen unseren Diensten 32 Transaktionen pro Sekunde. Mit seiner globalen Reichweite bewegt Western Union Geld, um Familien, Freunde und Unternehmen finanziell zu verbinden und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180830005578/de/

Contacts:

Western Union

Pia De Lima, +1 954 260 5732

pia.delima@wu.com

oder

John Derryberry, +1 415 203 8762

john.derryberry@wu.com