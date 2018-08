Ein Annäherungsversuch der Europäischen Union im Handelsstreit mit den USA hat am Donnerstag größere Kursverluste am deutschen Aktienmarkt verhindert. Zwar verlor der Dax am Ende 0,54 Prozent auf 12 494,24 Punkte. Am Vormittag hatte er im Tagestief jedoch noch mehr als doppelt so stark nachgegeben - belastet vom Handelszwist zwischen den USA und China.

Die EU-Kommission schlägt den Vereinigten Staaten die Abschaffung aller Autozölle beider Seiten im Rahmen eines Handelsabkommens vor. Die EU sei bereit, "unsere Autozölle auf Null zu reduzieren, wenn die USA dasselbe tun", sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström am Donnerstag in Brüssel. Daraufhin legten vor allem die Automobilaktien zu und auch der Gesamtmarkt machte Boden gut.

Der MDax gab zu Handelsschluss um 0,37 Prozent auf 27 185,34 Punkte nach. Der TecDax verlor 0,63 Prozent auf 3020,43 Zähler./bek/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

