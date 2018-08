Hier geht's zum Video

Wem gehört die Automobil-Zukunft? Herstellern? Oder ganz anderen Unternehmen? Wer kann da heute was? Und welche Investments machen in der Tat schon jetzt Sinn, Christian Knappe von der Deutschen Bank? In China ist es Realität, das so genannte Auto der Zukunft, sagt Christian-Hendrik Knappe von der Deutschen Bank zu Antje Erhard. Und es sind vor allem asiatische und US-Unternehmen, die davon profitieren. 27 davon sind jetzt per Index-Lösung handelbar...