von Martin Reim, €uro am Sonntag Meine Lebensversicherung steht zur Auszahlung an. Wie kann ich feststellen, ob der Versicherer richtig gerechnet hat? €uro am Sonntag: Eine exakte Überprüfung der sogenannten Ablaufleistung ist nach Auskunft von Experten nicht möglich. Denn dafür müssten die Lebensversicherer ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...