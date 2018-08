Hergiswil (awp) - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat Petra Winkler zur Chefjuristin ernannt. Sie wird ihre neue Aufgabe als Group General Counsel am 1. April 2019 antreten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Derzeit ist sie noch als General Counsel Corporate Law and Transactions für Schindler tätig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...