Nach 19 Jahren an der Spitze der Region Romandie tritt Bernard

Briguet von seiner Leitungsfunktion auf Ende September zurück und

wird weiterhin für den Bereich Zertifizierungen zuständig sein. Seine

Nachfolge übernimmt Claire-Lise Rimaz, die zuvor als stellvertretende

Direktorin und Verantwortliche für die Kommunikation und

Partnerbeziehungen bei Schweiz Tourismus in Paris und in

verschiedenen Funktionen in Medien-- und Veranstaltungsbranchen tätig

war.



Bernard Briguet wird bis zum Erreichen seines ordentlichen

Pensionierungsalters Anfang 2020 weiterhin für alle Belange der

Zertifizierungen von Gemeinderäten, Offiziere und Frauen zuständig

sein. Wir bedanken uns herzlich bei Bernard Briguet für sein grosses

Engagement und seine herausragenden Leistungen als Direktor der

Romandie. Die Zusammenlegung von Sektionen in Regios, die

Stabilisierung der Mitgliederzahlen sowie der Aufbau von

Dienstleistungen, wie die Zertifizierungsangebote, waren wichtige

Erfolge in seiner Amtszeit. Wir freuen uns, dass er der ASC bis zu

seiner Pensionierung erhalten bleibt.



Die 37-jährige Freiburgerin Claire-Lise Rimaz wird am 1. September

die Leitung der SKO-Geschäfts-stelle in Lausanne übernehmen. Sie ist

Inhaberin eines Fachausweises für Marketing und eines eidgenössischen

Diploms in Kommunikation. Seit 2013 arbeitet sie als stellvertretende

Direktorin und Verantwortliche für die Kommunikation und

Partnerbeziehungen bei Schweiz Tourismus in Paris. Früher hatte Frau

Rimaz verschiedene Leitungsfunktionen in der West- und der

Deutschschweiz im Medien- und Veranstaltungsbereich ausgeübt.



Ihre Karriere hat sie im 1997 in der Publicitas in Freiburg als

Mitglied der Geschäftsleitung und Produktleiterin der Zeitungen La

Liberté und La Gruyère begonnen, um danach in der General¬direktion

in Zürich als Projektleiterin zu arbeiten. Parallel dazu war sie im

Jahre 2007 unter anderem erfolgreich die Kommunikation der

850-Jahr-Feier der Stadt Freiburg zuständig. 2009 trat sie in den

Vorstand des Forum Fribourg und des Espace Gruyère als Leiterin der

Messen ein, die durch diese zwei Ausstellungszentren für Berufsleute

und die Öffentlichkeit organisiert werden. Im Jahre 2011 übernahm sie

in der Société coopérative Générations die Aufgabe, das Westschweizer

Magazin für 50+ als Marketingleiterin zu stärken, um schliesslich

Vize-Leiterin ad Interim zu werden. Seit 10 Jahren unterrichtet sie

PR-Fachleute beim SAWI in Lausanne in Beziehungen mit den Medien, und

bereitet sie auf die Prüfungen des Fachausweises vor.



Mit Claire-Lise Rimaz sind wir überzeugt, eine

kommunikationsstarke und initiative Mitarbeiterin gefunden zu haben,

die dank ihren vielfältigen und multikulturellen Erfahrungen die

gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen der Schweizer Kader

Organisation meistern wird. Sie beginnt im ersten Jahr mit einem

60%-Pensum. Wir wünschen ihr einen erfolgreichen Start und viel

Freude in ihrer neuen Aufgabe.



Die Schweizer Kader Organisation SKO (Facts)



Die Schweizer Kader Organisation SKO vertritt die

wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Interessen der

Führungskräfte in der Schweiz. Der Verband ist parteipolitisch

unabhängig. Er versteht sich als Kompetenzzentrum für Führungskräfte

aller Branchen und offeriert seinen Mitgliedern zahlreiche Angebote

in den Bereichen Weiterbildung, Karriere Service,

Rechtsdienstleistung sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.



Die Mitglieder erhalten Zugang zu einem wertvollen nationalen und

regionalen Kontakt- und Beziehungsnetzwerk. Die SKO hat Tradition und

Gewicht: 1893 als «Schweizerischer Werkmeister-Verband» gegründet,

zählt sie heute gegen 11'000 Mitglieder, und ist seit 2009

Vollmitglied der CEC European Managers, des Dachverbandes aller

europäischen Kaderverbände, mit Sitz in Brüssel. Als 8. NPO und als

1. Berufsverband in der Schweiz ist die SKO seit 2005 nach dem

«NPO-Label für Management Excellence» zertifiziert, herausgegeben von

SQS und des Verbandsmanagement Instituts VMI der Universität

Fribourg. Mehr zur SKO auf www.sko.ch.



